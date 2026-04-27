Una pieza de la torre Eiffel vuelve al mercado: así es la histórica escalera que saldrá a subasta en mayo

Un fragmento original de la escalera de caracol de la torre Eiffel, de 2,6 metros de altura, saldrá a subasta el próximo 21 de mayo en la casa francesa Artcurial. La pieza, que se remonta a la construcción del monumento en la década de 1880, lleva cuatro décadas en manos de un coleccionista privado francés y podría alcanzar entre 46.000 y 58.000 dólares.

Según recoge el portal especializado 'Artnet, se trata de una de las últimas secciones de la escalera histórica que permanecen en manos privadas dentro de Francia. Pero, ¿cómo acabó troceada la escalera más famosa del mundo y dónde están el resto de fragmentos?

Una escalera con 140 años de historia

El ingeniero Gustave Eiffel diseñó su torre con tres plantas principales conectadas por escaleras de caracol, en una época en la que los ascensores aún no se habían incorporado al monumento. Las escaleras que unían la planta baja con el segundo piso fueron modificadas con el tiempo por motivos de seguridad y comodidad, pero las que conectaban el segundo y el tercer piso —donde Eiffel tenía su despacho privado— se mantuvieron intactas hasta 1983.

Ese año, las autoridades francesas retiraron esos 525 pies de escalera helicoidal y los dividieron en 24 secciones. Una de 4,2 metros se exhibe de forma permanente en la primera planta de la torre. Otras tres fueron cedidas a instituciones francesas: el Musée d'Orsay, La Villette y el Museo del Hierro de Jarville-la-Malgrange. Las 20 restantes se vendieron en subasta el 1 de diciembre de 1983.

Fragmentos de la torre Eiffel repartidos por todo el mundo

De aquellas 20 piezas subastadas, hoy cada una sigue su propio camino. Según detalla 'Artnet', una sección de gran tamaño apareció en Pensilvania hace dos años; otra se encuentra en Disneyland y una más reposa en los jardines de la Fundación Yoshii, en Japón, creada por el marchante de arte Chozo Yoshii.

La pieza que sale ahora al mercado fue precisamente el lote número uno de aquella venta histórica de 1983. Su propietario actual la adquirió directamente en aquella subasta. Como explica Sabrina Dolla, especialista en 'Art Déco' de Artcurial, el consignador simplemente considera que ya la ha disfrutado el tiempo suficiente y sus circunstancias personales le llevan en otra dirección.

Un mercado consolidado: récords y tendencias en las subastas

Esta será la quinta sección de escalera de la torre Eiffel que Artcurial vende desde 2013, y las cifras del mercado muestran una demanda sostenida con picos notables. En 2016, una pieza de tamaño similar alcanzó los 523.800 euros tras una intensa guerra de pujas, estableciendo el récord absoluto para este tipo de piezas. Otros fragmentos se han vendido en rangos que van desde los 162.500 hasta los 253.500 euros.

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Según Dolla, las secciones más pequeñas —como la que se subastará en mayo— tienden a funcionar mejor porque caben en la mayoría de espacios domésticos y condensan de forma elegante una sola espiral completa. Además, el taller encargado del mantenimiento de la torre Eiffel ha restaurado esta pieza repintándola en marrón, el tono que lucía el día de su retirada en 1983.