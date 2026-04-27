Carlos, jubilado en Tailandia: "Si vienes, vas a vivir mejor que en España y los costes son mucho más bajos"

La jubilación marca uno de los cambios más importantes en la vida de una persona, ya que supone el fin de la etapa laboral y el inicio de un periodo en el que el tiempo libre gana protagonismo. Sin embargo, también implica una adaptación económica y emocional.

En los últimos años, cada vez más jubilados se han replanteado dónde y cómo quieren vivir esta nueva etapa. El encarecimiento del coste de vida en países como España ha llevado a algunos pensionistas a buscar alternativas en el extranjero, donde su poder adquisitivo pueda rendir más.

Carlos es un jubilado español que acabó mudándose a Tailandia tras conocer la experiencia de un amigo: "Vine y tengo que decir que me quedé encantado con lo que encontré aquí", comentó en una entrevista al creador de contenido Sergio Castillo.

Uno de los aspectos que más le sorprendió fue el cambio en su poder adquisitivo: "El coste de vida para comer, alojarse y moverse es infinitamente más bajo”. Gracias a esto, sostiene que una pensión media permite acceder a un nivel de vida que en España sería mucho más difícil: "Yo te diría que vas a vivir muchísimo mejor que en España".

Un día a día mucho más barato

Esa diferencia se nota especialmente en el día a día, y para demostrarlo, Carlos pone ejemplos muy concretos: "Un jersey puede costar unos 2 euros y un pantalón apenas 4". A esto se suman los bajos precios de la comida, el transporte o los servicios, lo que reduce considerablemente los gastos mensuales: "Aquí puedes tenerlo todo y te sobra algo; en España no te sobra nada a final de mes".

El ocio es otro de los puntos fuertes, ya que comer fuera, viajar o simplemente disfrutar del tiempo libre resulta mucho más accesible. Esto permite a muchos jubilados mantener una vida activa sin preocuparse constantemente por el dinero: "Si vienes, vas a vivir mejor que en España y los costes son mucho más bajos".

Más allá de lo económico, también destaca el cambio en el ritmo de vida y valora especialmente el clima, la tranquilidad y la cercanía al mar. Asegura que su dilema cada mañana es bastante sencillo: "Qué me voy a poner, si voy al gimnasio o dónde voy a comer".

Sin embargo, también advierte de que no todo es perfecto, y que adaptarse a una cultura diferente, al idioma o a un sistema sanitario distinto puede ser complicado. Aun así, valora positivamente la atención médica privada: "No haces colas, no esperas, llegas y te atienden en cinco minutos".

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Carlos resume su experiencia como algo muy positivo y anima a otros jubilados a valorar esta opción: "Para un jubilado que ya tiene una pensión, esto hay que mirarlo bien, porque puedes vivir realmente mucho mejor".