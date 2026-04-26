Milo Wolf, científico del ejercicio: "Entrenar más días no te hará ganar más músculo"

Entrenar más días no te hará ganar más músculo. Y la ciencia tiene bastante claro por qué. Milo Wolf, un científico del ejercicio, ha hablado claramente acerca de por qué ese se trata de un mito que es necesario romper.

Según el experto, lo más importante al entrenar es cómo se distribuye el volumen de entrenamiento. Es decir, puedes ganar lo mismo entrenando 2 días que 4 si el volumen de trabajo que llevas a cabo es el adecuado.

En tal sentido, Wolf destaca que el crecimiento muscular depende de 3 factores clave: las series totales realizadas, la intensidad de los ejercicios del entrenamiento y el factor de recuperación del cuerpo. Y sí, el volumen está relacionado con la hipertrofia, pero bajo unos límites.

El científico del ejercicio explica que el único escenario por el cual entrenar más días puede ayudarte de verdad es si te recuperas debidamente. Pero si vuelves a entrenar y sientes fatiga, eso acabará provocando que tu rendimiento sea peor y los resultados no tan satisfactorios.

La clave no es entrenar más, sino recuperarse mejor

Por ello Milo Wolf defiende la base de su idea: es mejor dividir el trabajo en sesiones más pequeñas y frecuentes. De ese modo acumulas menos fatiga por sesión y así puedes conseguir un rendimiento mejor en cada uno de tus entrenamientos.

Asimismo, el especialista también ha tratado de forma directa el famoso método 'push-pull-legs', ese modelo de trabajo por el cual se divide el entrenamiento en tres factores distintos para abarcar el mayor rango muscular posible. Pues bien, Wolf asegura que no es 'mágico'.

Sí, el experto reconoce que es un modelo de trabajo útil, pero no necesariamente superior a otros por sí mismo. Funciona porque facilita repartir el volumen de trabajo, pero no porque sea una fórmula especial que haga mejores los entrenamientos de por sí.

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En conclusión, si quieres un entrenamiento útil lo que debes hacer es programar unas sesiones que puedas completar con regularidad en buenas condiciones. Entrenar más no te hará crecer más. Recuperarte mejor, sí.