El horóscopo de mañana, lunes 27 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 27 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aunque hay posibilidad de puntos de vista encontrados con socios o compañeros, el signo de su trayectoria profesional es ascendente. Pese a que le resulte difícil comprender la actitud de un familiar evite comentarios que puedan suscitar roces.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Trabajará con eficiencia en un clima distendido y grato. La suerte le sonreirá en algún juego de azar. Si es conservador con su dinero podrá aprovechar la ocasión de hacer una buena inversión. Alegría y buen humor serán notas dominantes en su vida familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su mal humor puede enfriar el ambiente laboral. También en el familiar la forma de exponer su punto de vista puede chocar con el de los demás, lo que llevaría a enfrentamientos poco deseables. Practicar la tolerancia puede resultar difícil, pero resultará muy positivo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En asuntos profesionales deberá madurar más sus ideas antes de llevarlas a la práctica. No descuide la administración de sus ingresos si quiere evitar sorpresas. Su vida sentimental le deparará los mejores momentos del día.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El azar, su intuición y la suerte le permitirán un gran avance profesional con repercusiones inmediatas en su economía. En su vida social trate de participar y no se conforme con ser un simple espectador. Cal y arena alternarán en sus relaciones afectivas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No prescinda de su intuición en asuntos profesionales, ya que será de gran ayuda para usted. Tampoco le conviene exigirse demasiado o le fallarán las fuerzas cuando más las necesite. No posponga dar solución a un problema familiar si no quiere que se le escape de las manos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No haga su trabajo a la ligera y fíjese en los pequeños detalles si quiere evitar sorpresas desagradables. No subestime a las personas de su alrededor y muéstrese asequible y receptivo a sus opiniones. Su talante enfriará el clima familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Le será difícil elegir el camino a seguir en el campo profesional, pero no se precipite, ya que a medida que avance la jornada tendrá más claras sus ideas. Buenas relaciones amistosas si es comedido y frena su tendencia a los excesos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Cumplir con sus obligaciones profesionales representará menos esfuerzo del que había calculado. Habrá conflictos y disparidad de criterios en su entorno familiar. No descuide su vida social, ya que perdería la oportunidad de conocer a alguien que le interesa mucho.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En asuntos profesionales no permita que la tozudez se imponga al sentido común o lo lamentará más tarde. Elegir bien la persona con quien compartir sus ideas puede representar una valiosa ayuda para usted. Buenas perspectivas para sus relaciones amistosas y sentimentales.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si no extrema la diplomacia será difícil que acabe su jornada laboral sin algún enfrentamiento serio con un socio o compañero. Su estado de ánimo no facilitará las relaciones amistosas, pero encontrará apoyo y comprensión en su vida familiar.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día de altibajos en su trabajo, debidos más a su impaciencia que a la marcha de sus asuntos, y en el que es muy posible que le invada el desánimo. Si no quiere problemas procure separar su vida familiar de la sentimental.