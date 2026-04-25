Wisdom, el albatros que desafía al tiempo en el Pacífico: madre a los 75 años y símbolo de supervivencia

Wisdom, una hembra de albatros de Laysan, ha vuelto a captar la atención del mundo a los 75 años después de ser vista alimentando a un nuevo polluelo en el atolón de Midway, en el Pacífico. Su historia ha despertado expectación porque no solo es el ave salvaje más longeva de la que hay constancia científica, sino también un caso extraordinario de fertilidad y resistencia en una especie que pasa hasta el 90% de la vida volando sobre el mar. Su caso se ha convertido en una referencia para los investigadores y en un símbolo de recuperación para una población que había sufrido una fuerte regresión.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS) ha confirmado la nueva cría y ha difundido imágenes de Wisdom con su polluelo. El seguimiento de esta ave ha sido posible gracias al anillo Z333, colocado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) en los años cincuenta. A partir de este registro, los expertos calculan que nació, a más tardar, en 1951. Esto convierte a esta hembra de albatros en un ejemplar excepcional tanto por longevidad como por capacidad reproductiva.

Una especie fiel, oceánica y muy difícil de estudiar

Los albatros de Laysan tienen hábitos muy particulares. Son aves oceánicas, recorren enormes distancias y solo vuelven a tierra para anidar y criar. Además, se caracterizan por mantener la misma pareja durante buena parte de la vida. En el caso de Wisdom, su compañero habitual había sido Akeakamai, un nombre que en lengua nativa significa “amante de la sabiduría”. Pero este macho ya no ha sido visto en Midway desde 2022.

Desde el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Atolón de Midway, los responsables consideran que lo más probable es que Akeakamai haya muerto. Aun así, esto no ha impedido que Wisdom haya continuado con rituales de cortejo con otros machos. La bióloga del USFWS, Beth Flint, lo explica así: “Creemos que Wisdom ha tenido otras parejas. Aunque los albatros se aparean de por vida, pueden encontrar nuevos compañeros si, por ejemplo, su pareja anterior muere”. Esta observación refuerza la idea de que, incluso en una especie muy fiel, la sustitución de pareja es posible en determinadas circunstancias.

Del plomo a la recuperación: qué ha pasado con la especie

La historia reciente de esta especie también está marcada por una grave crisis ambiental. Una evaluación realizada en 2009 estimó que unos 10.000 albatros morían cada año por intoxicación tras ingerir restos de pintura con plomo procedentes de antiguos edificios militares abandonados en la zona. Ese foco de contaminación tuvo un impacto directo sobre la supervivencia de los ejemplares y la viabilidad de la colonia.

La situación empezó a revertirse en 2018, cuando el Gobierno de los Estados Unidos dio por resuelto el problema y declaró el atolón de Midway libre de plomo. Desde entonces, la recuperación ha sido lenta pero sostenida. En este contexto, la descendencia de Wisdom tiene un valor especial. Se calcula que, a lo largo de su vida, ha puesto entre 50 y 60 huevos y que una treintena de polluelos han llegado a crecer y volar. Para los científicos, su caso es mucho más que una curiosidad biológica: es una prueba viva de que la conservación puede dar resultados, incluso en especies sometidas a amenazas como la sobrepesca, el cambio climático, la degradación del litoral y la recolección de huevos y crías.

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En este escenario, Wisdom no es solo un ave excepcional. Es también un emblema de la resistencia de la fauna marina y del valor del seguimiento científico sostenido en el tiempo. El USGS la identificó hace más de medio siglo; el USFWS continúa documentando su actividad; y el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Atolón de Midway la mantiene como un icono de una colonia que, año tras año, sigue celebrando el regreso de sus albatros.