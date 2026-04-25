El horóscopo de mañana, domingo 26 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 26 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Extreme el tacto y piense antes de hablar, ya que de seguir sus impulsos puede herir sin proponérselo a alguien de su intimidad. Buen panorama amistoso y excelente el sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procure estar alerta y pecar de desconfiado porque alguien podría intentar sorprender su buena fe. Una persona a quien quiere, y que vive lejos, le anunciará su próxima visita. Por la noche disfrutará de una intensa y muy grata vida familiar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Esa tendencia a sacar las cosas de contexto puede llevarle a conclusiones erróneas. Procure aceptar a cada cual tal como es y trate de sobreponerse a su tendencia a analizar. Si no se crea problemas gratuitos sus relaciones afectivas discurrirán como la seda.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy su creatividad alcanzará cotas muy altas y es muy posible que consiga logros importantes, que halagarán su vanidad. Recibirá buenas noticias relativas a un familiar. Controle sus gastos, pues el dinero tiende a escapársele de las manos con facilidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Practicar deporte al aire libre le dará ocasión de comprobar su excelente estado físico. Las relaciones amistosas serán gratas y resultarán constructivas. Por la tarde puede surgir de forma imprevista la posibilidad de hacer un corto viaje.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure sobreponerse y trate de levantar su estado de ánimo, ya que afectará de forma muy negativa al ambiente familiar. Encerrarse en usted mismo sólo contribuirá a empeorarlo, por lo que le conviene hacer un esfuerzo y tratar de integrarse con los demás y animarse.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No sea quisquilloso en su entorno familiar y trate de ser comprensivo con quienes le rodean. Su vida social se acentuará, pero no trate de dar una imagen que se aparte de la suya, ya que la naturalidad será su mejor aliada. Si sale a divertirse por la noche extreme su prudencia.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su carisma y personalidad estarán muy acentuados, pudiendo suscitar celos en alguna persona de su intimidad. Procure encajarlos con sentido del humor o, mejor aún, ignorarlos. En el plano sentimental el día será rico en vivencias compartidas que estrecharán lazos con su pareja.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si sabe encajar una pequeña contrariedad que quizás surja en el ámbito familiar el día se presenta muy favorable para usted. Se sentirá especialmente atraído por el arte y es muy posible que decida experimentar en algún campo. En sus relaciones afectivas primará la comunicación.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No dé por segura la devolución de un préstamo, al menos por el momento, pues hay posibilidades ciertas de que se demore. En su vida sentimental se pondrá de manifiesto la compenetración, pero su pareja quizás le exija más dedicación. La noche se anuncia más propicia a la intimidad que a la diversión en grupo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No se enfade si un familiar se empeña en darle consejos que usted no ha pedido y acéptelos con la mejor disposición. Sus relaciones sociales pueden ser un trampolín para su trayectoria profesional si sabe aprovecharlas.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La armonía con las personas de su entorno estará muy acentuada, por lo que el día resultará hecho a medida para realizar cuanto precise colaboración. Vida sentimental llena de buenos momentos. Por la noche procure controlar sus gastos.