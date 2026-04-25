Blanca Pombal, entrenadora personal: "No se puede compensar una mala alimentación con una simple caminata"

Caminar es un ejercicio fundamental para el bienestar físico y mental. Esta actividad tiene numerosos beneficios para el organismo, sobre todo cuando se asegura una duración e intensidad mínima.

En los últimos meses, salir a caminar se ha convertido como uno de los mejores ejercicios para aquellos que se resisten a ir al gimnasio. Las caminatas son una de las opciones más accesibles para cuidar la salud, sin importar la edad.

Además, es una actividad física moderada que se adapta a la mayor parte de la población. No necesitas un equipamiento específico ni experiencia en algún deporte, puedes implementar las caminatas en tu día a día sin complicaciones.

Por este motivo, la revista Clara ha compartido las recomendaciones de la entrenadora Blanca Pombal: "Andar solo funciona si lo haces de la forma adecuada y lo acompañas de los hábitos correctos".

Cómo las caminatas pueden ayudarte a ser un mejor corredor

La experta asegura que "no vale salir a dar un paseo de diez minutos mirando escaparates". En su lugar, la caminata debe tener una duración mínima de 30 minutos seguidos, sin pausas, a un ritmo constante de 5 km/h.

No obstante, Pombal advierte que las caminatas no compensan una mala nutrición: "No se puede compensar una mala alimentación con una simple caminata", afirma la especialista.

En este sentido, la constancia es fundamental. Salir a caminar de vez en cuando no sustituye el entrenamiento de fuerza. Sin embargo, las caminatas a buen ritmo pueden beneficiar la salud cardiovascular y mejorar el estado de ánimo.

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Por otra parte, si se combina con una dieta equilibrada puede ser un método efectivo para perder peso. Pombal aconseja realizar pausas durante la caminata para intercalar con ejercicios de fuerza como sentadillas o flexiones.