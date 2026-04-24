Ibai Llanos se gasta medio millón de euros para seguir transformando su cuerpo: "Es mi capricho"

Ibai Llanos ha decidio ir más allá. El streamer ha invertido medio millón de euros en máquinas multifuncionales para seguir con su progresión del cambio físico, un reto que empezó hace un año y medio y con el que podemos decir que ha cumplido su objetivo de sobras. Ha adelgazado 70 kilos, un cambio radical no tan solo de físico, sino de estilo de vida.

El youtuber ha ido compartiendo su proceso de adelgazamiento a lo largo de los meses, con videos diarios mostrando su rutina de entrenamientos y alimentación. Lo ha hecho con la ayuda de Valen, su preparador físico que acudía a su casa para ayudarlo personalmente.

Un gimnasio con todas las necesidades

Pese a que Ibai entrenaba en el gimnasio que instaló en su casa, esta semana ha publicado un video mostrando la reforma entera de la instalación. El vasco ha construido un gimnasio que dispone de máquinas para hacer todo tipo de músculos: pecto, espalda, tríceps, bíceps, pierna...

"La mayoría de máquinas me las han regalado (sponsor). Esto antes era una sala de yoga y ahora he reformado todo, con una nueva sala", explica.

El gimnasio cuenta con una zona de mancuernas, para ejercitar brazo o hacer 'press' inclinado, una multipower, la zona de 'pec deck', remo, jalón, poleas, gomas e incluso una 'hack squat' para entrenar pierna. También dispone de un cuarto para perros, una pista de baloncesto y de pádel. Una serie de comodidades que hacen del gimnasio una zona muy completa.

Su primer 'gran capricho'

Hay que tener en cuenta que Ibai Llanos no acostumbra a tener grandes lujos ni caprichos, lo que sorprende la instalación de un gimnasio de esta dimensión. "Yo no tengo ningún tipo de lujo, más allá de mi propia casa. Y diría que es mi capricho. Sé la suerte y bendición que tengo. No tengo coches ni joyas, ni ropa cara, soy humilde. Mi gran inversión ha sido el capricho. No quiero ser el más grande ni el más fuerte, pero es salud", explicaba.

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Como explica Ibai, el gimnasio es una barbaridad y lo hace por salud, para seguir mentalizado de tener un buen cuerpo y mente. Lo bueno es que lo tendrá en su mansión de Bellaterra, Barcelona, una zona residencial de alto nivel en Cerdanyola del Vallès, así que no necesitará desplazarse a ningún gimnasio.