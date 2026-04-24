El horóscopo de mañana, sábado 25 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 25 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Se sentirá presionado para hacer algo a lo que no se halla predispuesto, pero resultará mucho más gratificante de lo que espera. La velada será divertida si la comparte con otras parejas amigas y no trata de llevar la voz cantante.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Es muy posible que no sea momento adecuado para reflexionar sobre temas profesionales, pero sí lo será para tratar de acortar distancias con un familiar del que se halla distanciado. En su vida sentimental habrá un cambio de rumbo favorable.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Seguir las sugerencias de un amigo le permitirá disfrutar de un día excelente. También en el plano familiar las perspectivas son inmejorables. Si se olvida de otras preocupaciones y se dedica solo a vivir el momento la jornada será inolvidable.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Le costará ponerse en marcha, pero una vez que lo haya conseguido su actividad llegará a cotas muy por encima de lo habitual, haciendo que el día resulte muy positivo. Por la noche no incurra en excesos, aunque el ambiente sea propicio para ello.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Día muy movido y en el que conseguirá llevar a cabo un sinfín de tareas que tiene pendientes, lo que contribuirá a acentuar su buen humor. La velada se anuncia ajetreada, pero llena de buenos momentos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sea selectivo con las personas a quienes dedica su tiempo, ya que corre el riesgo de perderlo. Las conversaciones con sus amigos serán de gran ayuda para su trayectoria profesional. Si no logra levantar su estado de ánimo el día pasará sin pena ni gloria.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No dude en complacer a una persona de su intimidad, aunque le suponga un pequeño sacrificio. Un poco más de tacto y sensibilidad por su parte contribuirá a crear un clima familiar más grato. Las reuniones con amigos se desenvolverán en un clima de alegría y buen humor.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las contrariedades pueden poner a prueba su paciencia, pero no permita que apaguen su buen humor. El amor se presenta con auspicios muy favorables si deja que predomine la sinceridad. Por la noche rebosará optimismo y alegría.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procure ser más realista a la hora de planear sus diversiones o corre el riesgo de que se queden en proyecto. El acento del día estará puesto en la amistad, que resultará muy gratificante. Sea moderado en sus gastos y evite los excesos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Vigile su economía y haga los ajustes necesarios para no desequilibrar su presupuesto. Si no habla claro de sus proyectos encontrará oposición en algunas personas de su intimidad. El ejercicio al aire libre le resultará beneficioso.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Día marcado por la tranquilidad, en el que podrá dar rienda suelta a la imaginación. Si va de compras procure hacerlo sin precipitaciones y asegurarse de lo que adquiere. Su pareja se mostrará muy temperamental, poniendo al descubierto facetas ignoradas de su personalidad.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Ideas contradictorias se convertirán en un serio obstáculo que entorpecerá su trabajo, impidiéndole cumplir sus objetivos. Es muy posible que deba salir al paso de un pequeño problema familiar. Relaciones amistosas favorables y romanticismo pleno en la velada.