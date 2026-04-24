Fiesta
Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza y [UNVRS] firman el primer gran fin de semana de la temporada discotequera
Los tres icónicos clubes de Ibiza celebrarán sus fiestas de apertura consecutivas este fin de semana, prometiendo un inicio de verano potente para los amantes de la electrónica
Leire Rodríguez
Ibiza ya tiene marcado en rojo el arranque de una nueva temporada que vuelve a confirmar su peso como capital internacional de la música electrónica. The Night League ha anunciado los line-ups completos de las Opening Parties de Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza y [UNVRS], tres citas consecutivas que convertirán este fin de semana en uno de los más esperados del calendario insular.
El verano 2026 empieza con una apuesta ambiciosa por la cultura de club, la innovación visual y la conexión entre público y artistas. Cada club plantea una experiencia diferenciada, con personalidad propia y una dirección artística bien definida, pero los tres comparten un mismo objetivo: ofrecer noches memorables.
En una isla donde cada verano se mide por la intensidad de sus primeras grandes citas, estas aperturas llegan cargadas de expectación. Los nombres del cartel, la producción prevista y la dimensión internacional de los tres espacios invitan a pensar en un inicio de curso especialmente potente para residentes, visitantes y amantes de la electrónica llegados de todo el mundo.
Tres formas de vivir la fiesta
Hï Ibiza será la primera en encender la mecha el sábado con un cartel amplio, diverso y contundente que recorre sus distintas salas. Nombres como The Martinez Brothers, Joseph Capriati, Indira Paganotto, Patrick Mason, East End Dubs, Ewan McVicar, Skepta o VTSS resumen la dimensión de una noche pensada como un auténtico maratón musical. El club, convertido en referencia global del sector, volverá a hacer de su apertura un gran escaparate de la escena electrónica internacional.
Al día siguiente, Ushuaïa Ibiza celebra por primera vez su Opening Party en domingo. Francis Mercier, HUGEL, MËSTIZA, MoBlack, Kaz James y PAUZA firmarán una jornada concebida para bailar bajo el sol. La propuesta encaja con la esencia del club, que combina espectáculo, energía colectiva y una atmósfera festivalera,con miles de personas frente a uno de los escenarios al aire libre más icónicos del mundo.
Ese mismo domingo, [UNVRS] toma el relevo con una apertura que apunta a consolidar su papel como nuevo gran icono del nightlife global. Black Coffee, CamelPhat, Carl Cox, Miss Monique, Deer Jade y Paco Osuna lideran una sesión que combina peso internacional, tecnología inmersiva y una clara vocación de explorar nuevos formatos. [UNVRS] se presenta como un universo propio dentro de la noche ibicenca, un espacio donde arquitectura, sonido e impacto visual se ponen al servicio de una experiencia envolvente.
Tras reunir a más de dos millones de personas en 2025 entre sus tres espacios, The Night League afronta este inicio de temporada con la ambición de volver a situar a Ibiza en el centro de la conversación mundial.
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