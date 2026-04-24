Más de 200 personas vestidas con ropa de época se reúnen en la Colonia Güell

Más de 200 miembros de colectivos modernistas de toda la provincia de Barcelona, representados por figuras de la época, se han reunido este viernes en los Jardines de la Cripta de la Colonia Güell en un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Barcelona para inaugurar el ciclo de eventos modernistas 2026 en la provincia.

La programación de este año, declarado Any Gaudí, incluye un total de 10 ciudades. El calendario arranca el fin de semana del 2 y 3 de mayo en Cerdanyola del Vallès, y el Mercado Modernista Roser estará abierto del 16 al 18 de octubre, al igual que las Jornadas Modernistas en La Garriga y Els Embarrats en Sant Joan de Vilatorrada.

El programa también incluye la Fira Modernista de Terrassa (8 al 10 de mayo), la Fira Modernista de Barcelona (29 al 31 de mayo), la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet (30 y 31 de mayo), las Jornadas del Modernismo de Gelida (5 al 7 de mayo). 25 al 27 de septiembre), la Diada modernistes Scenes d’estiueig (2 al 4 de octubre) y el Festival Modernista de la Colonia Güell (3 y 4 de octubre).

La Diputación de Barcelona apoya estas festividades, con el objetivo de posicionar la provincia como destino modernista, gracias al extenso patrimonio de este periodo. Los encuentros que se celebran a lo largo de la temporada permiten abordar una variedad de temas, como el modernismo industrial o las artes aplicadas (vidrieras, forja, arquitectura). Mensualmente, los visitantes pueden sumergirse en el ambiente modernista, entre trajes de época, música y actividades tradicionales que les permiten recordar aquella época.

Fiesta de presentación

La fiesta de presentación de la temporada ha sido organizada por la Diputación de Barcelona, con la colaboración del Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Consorcio de la Colonia Güell y el Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló.

El acto incluyó una representación teatral que evocaba la noticia de la muerte de Gaudí entre los trabajadores de la Colonia Güell. La asociación modernista de Reus, ciudad natal de Gaudí, participó en el evento con invitados especiales. Junto con miembros de colles de toda la provincia, se puede visitar la Colonia Güell y la cripta, diseñadas por Antoni Gaudí a petición de su mecenas, el empresario Eusebi Güell. La obra, construida entre 1908 y 1915, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.