El horóscopo de mañana, viernes 24 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 24 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Piense antes de decantarse por alguna de las alternativas profesionales que se le presenten. Tolerancia y comprensión en cotas altas, factor que contribuirá a que gane muchos puntos en los planos amistoso y sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su trabajo transcurrirá sin problemas, yendo en derechura hacia la meta. Vidas amistosa, familiar y sentimental con signo muy favorable. Disfrute de los buenos momentos que el día pueda depararle y muéstrese conservador con su dinero.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Encontrará más colaboración de la que espera en su entorno laboral, lo que allanará su camino profesional. En el aspecto económico mantenga la cautela. Hoy dinero y amistad harán una pésima combinación.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su trabajo le ofrecerá hoy muchas compensaciones en el aspecto moral, pero no en el económico, que mantendrá una tónica de absoluta normalidad. Habrá tensiones en su vida familiar, siendo en la sentimental donde reinará la placidez.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su confianza en usted mismo estará en horas bajas, induciéndole acaso a subestimar su trabajo, pero ponga mucho cuidado en no exteriorizar lo que piensa. Buenas perspectivas en el plano amistoso, pero no así en el familiar, donde hay acusado riesgo de enfrentamientos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su trabajo le ofrecerá buenas perspectivas, que le animarán a superarse. En el plano familiar habrá complicaciones, pero no se desanime y deje transcurrir el tiempo, ya que será su mejor aliado. La comunicación con su pareja será excelente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo marcado por la irregularidad, pero con logros muy satisfactorios aunque no faltarán los sobresaltos. En el aspecto afectivo soplarán vientos favorables. En su vida social procure ser más comedido, ya que su necesidad de destacar puede llevarle a actitudes poco convenientes.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si tiene que tomar una decisión en su trabajo no se deje influenciar por ningún factor que no sea su propia convicción. En el aspecto económico las perspectivas no se presentan claras, por lo que le conviene ser conservador con su dinero. Placidez en sus relaciones amistosas y nubes y claros en las familiares.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Procure no delegar responsabilidades y lleve usted las riendas del trabajo, aunque le represente un gran esfuerzo. Cumplir con una obligación familiar le exigirá hoy una considerable dosis de paciencia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En asuntos laborales procure no inmiscuirse en nada que no le concierna y céntrese solo en su trabajo. En su vida social evite indiscreciones que traerían desagradables consecuencias. Buen entendimiento familiar y afectivo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Habrá alteraciones en su trabajo que redundarán en su favor. Las discrepancias con socios y compañeros serán constantes, pero sin consecuencias. Normalidad en el terreno afectivo y posibilidad de reanudar una antigua amistad.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su andadura profesional será buena, pero necesitará una gran dosis de prudencia y huir de precipitaciones, por muy presionado que se sienta. Excelentes relaciones sentimentales y afectivas. Por la noche compaginarán bien negocios y diversión.