El chef Dani García revela el truco para cocinar el mejor espeto de sardinas: "Necesitamos que la espina esté hacia arriba"

Con el último de los meses con 'r' cerca de terminar antes de la llegada del verano, los malagueños ya esperan con ansia la llegada de mayo para volver a probar uno de los platos más deliciosos y famosos de la provincia de Málaga: los espetos de sardina. Y para realizarlos de la mejor manera posible, el chef marbellí Dani García ha mostrado el paso a paso necesario para conseguir unos espetos "como los hago yo".

Así lo ha señalado el cocinero con dos estrellas Michelin en su canal 'Como Dani', en el que ofrece sus mejores recetas a la ciudadanía, para lo que ha mostrado en esta ocasión la guía a seguir para "preparar el mejor espeto de sardinas".

"Es mi plato favorito del mundo", asegura el chef Dani García

"Es mi plato favorito del mundo", ha señalado el malagueño sobre esta especialidad que es "de pescado, es sano y tiene la mejor cocción a la brasa que existe".

Para comenzar con este proceso, lo primero que se debe hacer es coger una caña de bambú y cortarla en cuatro trozos, tras lo que será necesario pelar con un cuchillo cada uno de ellos hasta que acaben en punta para, así, poder atravesar las sardinas.

Cómo preparar las cañas antes de ensartar las sardinas

Una vez que se han conseguido las cuatro cañas, hay que meterlas media hora en agua para que se humedezcan. Tras esto, llega uno de los aspectos más importantes de la receta de Dani García: escoger las mejores sardinas frescas para crear este plato.

"Una sardina fresca se nota a kilómetros. A mí me encanta ese lomo semi verdoso, azulado, el ojo... Huele mucho y está muy tersa", ha indicado sobre la forma de descubrir si se trata de pescado fresco o no.

La técnica concreta de Dani García para pinchar bien el pescado

Pero el "momento de la verdad" llega a la hora de atravesar estas sardinas en las cañas de bambú, pues no se debe hacer a la ligera, sino que cuenta con una técnica concreta que hace de estos espetos unos de un exquisito sabor.

"Hay que coger la sardina con la cara hacia arriba de la caña. Pinchamos por debajo del lomo, más o menos en el centro de la sardina, y buscamos la espina central", ha señalado el cocinero.

El truco para que las sardinas no se rompan al darles la vuelta

Además, ha continuado: "Ahora, bajo un poquito y, ahí, paso la punta por debajo y subo, ya que necesitamos que la espina de la sardina esté hacia arriba".

Un proceso que "parece muy fácil", pero que se debe seguir estas recomendaciones para que el pescado se cocine de la mejor manera cuando se ponga junto a las brasas y no se caiga al darle la vuelta.

La importancia de colocar bien la espina en el espeto

"Hay que pincharlo de manera que, cuando tú lo pongas sobre la llama y le des la vuelta, esa espina aguante la sardina entera porque, si no, si lo haces al revés, se rompe porque ya está cocinada y se caen todas las sardinas", ha explicado el chef marbellí.

Una vez que ya se han pinchado todas las sardinas para crear el espeto, solo quedará añadirles sal y ponerlas sobre la arena y junto a las brasas para que se cocinen.

Una cocción vertical que Dani García define como única

"Esto es único. Me parece una cocción alucinante. Estamos haciendo cosas a la brasa toda la vida de una manera horizontal, o sea, sobre 'un hierro', y ahora, de pronto, llega un malagueño y de repente dice 'no, yo esto lo voy a hacer en la arena, voy a pinchar sardinas y lo voy a hacer de una manera vertical sin tocar nada, al aire'", ha señalado orgulloso Dani García.

Un proceso que se puede seguir en cualquier hogar o entorno si se cuenta con el espacio al aire libre necesario para disponer un poco de arena, las cañas y las sardinas.

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"Así podéis hacer estos maravillosos espetos. Mirad qué jugosidad y qué maravilla", ha mostrado satisfecho el cocinero, que ha destacado que este es un "auténtico manjar súper malagueño que huele a verano".