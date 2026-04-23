Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sant Jordi 2026Buscador firmas Sant JordiAlas de sangreMapa libros y rosasLamine YamalFreixenetBebé maltratadoVíctor ManuelBegoña GómezEncuesta GESOPTrenes DinamarcaPeste porcinaGuerra Irán
instagramlinkedin

Monumentos

Comprar un trozo de la torre Eiffel de París: será posible en mayo

Esta será la quinta sección de escalera de la torre Eiffel que Artcurial vende desde 2013

En 2016, una pieza de tamaño similar alcanzó los 523.800 euros tras una intensa guerra de pujas

Imagen de la torre Eiffel

Imagen de la torre Eiffel / Pixabay

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un fragmento original de la escalera de caracol de la torre Eiffel, de 2,6 metros de altura, saldrá a subasta el próximo 21 de mayo en la casa francesa Artcurial. La pieza, que se remonta a la construcción del monumento en la década de 1880, lleva cuatro décadas en manos de un coleccionista privado francés y podría alcanzar entre 46.000 y 58.000 dólares.

Según recoge el portal especializado 'Artnet, se trata de una de las últimas secciones de la escalera histórica que permanecen en manos privadas dentro de Francia. Pero, ¿cómo acabó troceada la escalera más famosa del mundo y dónde están el resto de fragmentos?

Una escalera con 140 años de historia

El ingeniero Gustave Eiffel diseñó su torre con tres plantas principales conectadas por escaleras de caracol, en una época en la que los ascensores aún no se habían incorporado al monumento. Las escaleras que unían la planta baja con el segundo piso fueron modificadas con el tiempo por motivos de seguridad y comodidad, pero las que conectaban el segundo y el tercer piso —donde Eiffel tenía su despacho privado— se mantuvieron intactas hasta 1983.

Ese año, las autoridades francesas retiraron esos 525 pies de escalera helicoidal y los dividieron en 24 secciones. Una de 4,2 metros se exhibe de forma permanente en la primera planta de la torre. Otras tres fueron cedidas a instituciones francesas: el Musée d'Orsay, La Villette y el Museo del Hierro de Jarville-la-Malgrange. Las 20 restantes se vendieron en subasta el 1 de diciembre de 1983.

Fragmentos de la torre Eiffel repartidos por todo el mundo

De aquellas 20 piezas subastadas, hoy cada una sigue su propio camino. Según detalla 'Artnet', una sección de gran tamaño apareció en Pensilvania hace dos años; otra se encuentra en Disneyland y una más reposa en los jardines de la Fundación Yoshii, en Japón, creada por el marchante de arte Chozo Yoshii.

La pieza que sale ahora al mercado fue precisamente el lote número uno de aquella venta histórica de 1983. Su propietario actual la adquirió directamente en aquella subasta. Como explica Sabrina Dolla, especialista en 'Art Déco' de Artcurial, el consignador simplemente considera que ya la ha disfrutado el tiempo suficiente y sus circunstancias personales le llevan en otra dirección.

Un mercado consolidado: récords y tendencias en las subastas

Esta será la quinta sección de escalera de la torre Eiffel que Artcurial vende desde 2013, y las cifras del mercado muestran una demanda sostenida con picos notables. En 2016, una pieza de tamaño similar alcanzó los 523.800 euros tras una intensa guerra de pujas, estableciendo el récord absoluto para este tipo de piezas. Otros fragmentos se han vendido en rangos que van desde los 162.500 hasta los 253.500 euros.

Noticias relacionadas

Según Dolla, las secciones más pequeñas —como la que se subastará en mayo— tienden a funcionar mejor porque caben en la mayoría de espacios domésticos y condensan de forma elegante una sola espiral completa. Además, el taller encargado del mantenimiento de la torre Eiffel ha restaurado esta pieza repintándola en marrón, el tono que lucía el día de su retirada en 1983.

TEMAS

  1. Catalunya abre nueve expedientes sancionadores a vecinos que se saltaron las restricciones de la peste porcina
  2. Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
  3. Elena Bianca Ciobanu, de 41 años y la nota más alta del MIR, elige Dermatología en el Hospital Clínic: 'Hay mujeres que rompemos moldes
  4. La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: 'Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine
  5. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  6. Sánchez se ofrece a los gigantes de las renovables en plena crisis: 'España es el mejor país para que sus inversiones sean rentables
  7. El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
  8. Estafados y sin habitación medio centenar de turistas que reservaron en un hotel de la Rambla de Barcelona

Comprar un trozo de la torre Eiffel de París: será posible en mayo

Comprar un trozo de la torre Eiffel de París: será posible en mayo

Sàmper busca atajar la crisis industrial que amenaza con más de 300 despidos en Ficosa, Nestlé y Nissan

Sàmper busca atajar la crisis industrial que amenaza con más de 300 despidos en Ficosa, Nestlé y Nissan

El viento y los plátanos en flor provocan una lluvia de polen en una Barcelona vestida de gala para Sant Jordi: "Hay niveles de alérgenos excepcionales"

El viento y los plátanos en flor provocan una lluvia de polen en una Barcelona vestida de gala para Sant Jordi: "Hay niveles de alérgenos excepcionales"

'El homenaje', 'Yo siempre a veces' y 'Cochinas', los tres estrenos españoles de las plataformas de streaming de esta semana: ¿de qué van y cuándo se estrenan?

'El homenaje', 'Yo siempre a veces' y 'Cochinas', los tres estrenos españoles de las plataformas de streaming de esta semana: ¿de qué van y cuándo se estrenan?

El Sant Jordi gastronómico 'habla' con el 'Bocabulario' de Pau Arenós

El Sant Jordi gastronómico 'habla' con el 'Bocabulario' de Pau Arenós

Cirsa aprueba un dividendo de 75 millones en su primera junta tras salir a bolsa y defiende que su acción está infravalorada

Cirsa aprueba un dividendo de 75 millones en su primera junta tras salir a bolsa y defiende que su acción está infravalorada

La primera parada de Policía Nacional por Sant Jordi atrae a numerosos ciudadanos: "La policía también es cultura"

La primera parada de Policía Nacional por Sant Jordi atrae a numerosos ciudadanos: "La policía también es cultura"

Cineastas en el Sant Jordi: Almodóvar y Bayona firman libros ante un aluvión de fans entregados

Cineastas en el Sant Jordi: Almodóvar y Bayona firman libros ante un aluvión de fans entregados