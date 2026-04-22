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El horóscopo de mañana, jueves 23 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Conoce la suerte de tu horóscopo a partir de los signos del zodíaco, según la astrología

Consulta el horóscopo diario de tu signo de ayer, hoy y mañana

Horóscopo diario: Nieves Herrero es aries.

Horóscopo diario: Nieves Herrero es aries. / El Periódico

Cornel Steven

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Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 23 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No adquiera nuevos compromisos profesionales contando con la colaboración de los demás, ya que podría fallarle. El entorno familiar será muy agradable y le dará muchos motivos de satisfacción. No trate de eludir un compromiso social.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día de gran actividad profesional, que acaso no esté acompañada de inmediato por unos resultados económicos en consonancia. Inmejorables perspectivas en el terreno afectivo y vida sentimental en cotas altas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Si medita bien sus planes de inversión, y no se precipita, el día se anuncia muy favorable. Un nuevo giro en su trabajo le permitirá ensanchar sus perspectivas. En sus relaciones afectivas alternarán la de cal y la de arena.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Quizás surjan conflictos en su trabajo, pero logrará superarlos sin mayores problemas y sin repercusión alguna para su economía. Las relaciones con familiares y amigos se presentan bajo signo muy favorable. Procure dosificar más sus gastos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Día laboralmente conflictivo, en el que las maniobras de un compañero no propiciarán la consecución de buenos resultados. En el plano familiar es muy posible que deba salir al paso de la irresponsabilidad de alguien que depende de usted. Procure ser justo y no excederse en sus reproches.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si se distrae en su trabajo perderá la ocasión de aprovechar una excelente oportunidad. Procure sobreponerse a su apatía y céntrese en lo que lleva entre manos. No se deje coaccionar por un familiar para hacer algo a lo que no está obligado. La compañía de sus amigos resultará muy beneficiosa para usted.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su capacidad de improvisación le ayudará a salir al paso de cualquier contrariedad en su trabajo, pero procure ser más previsor y adelantarse a los acontecimientos. Si va de compras céntrese solo en lo que necesita.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En su trabajo el ritmo será lento, pero los resultados económicos superarán sus previsiones. Sin embargo, le conviene poner a buen recaudo su dinero. Reforzamiento de lazos afectivos aunque haya un ligero bache en el plano familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día muy favorable en lo que al trabajo se refiere y en el que verá acercarse la materialización de los resultados económicos por los que tanto se ha esforzado. En el plano amistoso las relaciones serán cordiales, pero en el familiar tropezará con la intransigencia de uno de sus miembros.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Día con altibajos en su desempeño laboral y predominio de lo negativo, debiendo mantenerse al margen en temas que no son de su incumbencia. En el terreno afectivo, por el contrario, los auspicios son inmejorables. Por la noche la vida familiar le brindará el sosiego que necesita.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Aunque empiece la jornada en tonos apagados su actividad irá aumentando hasta conseguir un ritmo de trabajo superior al habitual, que resultará muy efectivo. Si tiene hijos sería conveniente vigilar más su educación. Felicidad en el terreno sentimental.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Le conviene planificar la estrategia a seguir en sus negocios en vez de fiarse de su capacidad de improvisación. Procure también no aferrarse a sus ideas y ser receptivo a las de los demás. En el terreno afectivo imperará la normalidad.

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