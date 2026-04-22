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Aurelio Rojas, cardiólogo: "En vez de andar todo el rato a la misma intensidad realiza tres minutos a ritmo rápido y tres minutos a ritmo tranquilo"

La intensidad de las caminatas puede marcar la diferencia y aumentar los beneficios para la salud

Aurelio Rojas, cardiólogo: "Una infección en la boca, por pequeña que sea, puede pasar a la sangre y llegar al corazón"

Aurelio Rojas.

Aurelio Rojas.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

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Comenzar a hacer deporte no es nada sencillo. No obstante, salir a caminar es una de las actividades más accesibles para la mayoría de personas. No requiere ningún equipamiento especial, más allá de ropa y calzado deportivo.

Además, tiene un bajo impacto en las articulaciones, por lo que presenta poco riesgo de lesión. Ahora bien, la intensidad de las caminatas puede marcar la diferencia y aumentar los beneficios para la salud.

En este sentido, el cardiólogo Aurelio Rojas ha compartido una publicación en Instagram donde relata la efectividad de un método japonés para las caminatas. "La mayoría de la gente sale a caminar 30 o 40 minutos a paso tranquilo, lo cual no está mal, pero no es suficiente si quieres mejorar tu salud de verdad", aseguró.

"Un grupo de científicos japoneses ha diseñado algo llamado interval walkin training", anuncia Rojas. El experto destaca que cuando salgas a caminar, "en vez de andar todo el rato a la misma intensidad realiza tres minutos a ritmo rápido y tres minutos a ritmo tranquilo".

El médico recomienda repetir este ejercicio "durante 30 minutos cuatro o 5 veces a la semana". Según un estudio publicado en 'The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness', esta forma de caminar tiene múltiples beneficios.

"Estas personas tenían más capacidad aeróbica, más fuerza muscular, mejor tensión arterial y mejores niveles de azúcar", subraya el divulgador en redes sociales.

Caminar 3 minutos rápido y 3 minutos lento durante media hora puede ser más beneficioso que hacer 10.000 pasos al día.

Además de quemar calorías, salir a caminar con este método también tiene beneficios para la salud mental: "Aumenta los niveles de serotonina, noradrenalina y dopamina, que regulan tus pensamientos y emociones, libera endorfinas, sustancias naturales que bloquean el dolor y te hacen sentir bien".

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Por último, esta actividad "promueve la neuroplasticidad" y "aumenta el aporte de oxígeno al cerebro". De esta forma, el cardiólogo sentencia que "mejora la memoria, el pensamiento flexible y el autocontrol", ayudando a reducir el estrés y aumentando la energía.

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