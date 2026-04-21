El horóscopo de mañana, miércoles 22 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 22 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Día favorable en lo que a trabajo se refiere, que se desarrollará sin problemas y en un clima distendido. Una conversación privada puede ser favorable a sus intereses. En el plano familiar quizás deba frenar su tendencia al consumismo y predicar con el ejemplo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su habilidad y persuasión sabrán vencer la oposición que encuentre en su trabajo, pero al final se preguntará si valía la pena. Las relaciones amistosas le proporcionarán el desahogo que necesita. Vida familiar sin problemas y falta de comunicación en la sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Si planea con cuidado su actuación profesional le será fácil conseguir sus objetivos. Alegría y buen humor serán notas dominantes en su vida familiar. Un amigo, sin embargo, podría sacarle de sus casillas si no logra dominarse.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En su trabajo será más positivo esperar el giro de los acontecimientos que tomar iniciativas. El acento estará puesto en su vida familiar. Si hay algo que celebrar no será necesario que haga un derroche de dinero.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No se muestre demasiado exigente en su trabajo y acepte de buen grado la colaboración que le ofrezcan. En el plano familiar puede hacerse patente esa actitud dominante, lo que provocaría roces innecesarios. En su vida amistosa huya de mostrarse demasiado complaciente.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sus dudas irán en detrimento de su capacidad de decisión, pero no se preocupe por ello porque tendrá más tiempo para madurarlas y serán más acertadas sus decisiones. También hoy tendrá dificultades para comunicarse con los demás, por lo que será preferible que pase la velada dedicado a alguna de sus aficiones.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si se deja guiar por su intuición conseguirá muchas ventajas en el campo profesional. En el personal procure no extralimitarse en sus gastos y trate de contemporizar con las personas de su intimidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy su nerviosismo habrá hecho crisis y se sentirá más sosegado en su trabajo. Día favorable para la firma de documentos si está seguro de los compromisos que contrae. En el amor la iniciativa será suya. Procure patentizar su cariño y estima hacia los demás.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En los negocios la suerte estará de su lado, pero aún así no le conviene arriesgarse demasiado. Su tendencia a la exageración puede llevarle a excesos improcedentes. Buen clima afectivo, pero deberá dejar que prevalezca su sentido común.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No dé por seguro un aumento de sus ingresos, ya que hay posibilidades ciertas de que tarde aún tiempo en conseguirlo. En el terreno amistoso sentirá no poder prestar la ayuda que le pidan. Buen clima familiar y sentimental.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy la confianza en usted mismo estará en cotas bajísimas, lo que puede llevarle a un punto muerto en su trabajo, sin saber hacia que rumbo dirigirse. Normalidad en sus relaciones amistosas y distanciamiento en las sentimentales.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Posibilidades ciertas de un cambio en su trabajo que le abrirá brillantes perspectivas profesionales y económicas. Sus relaciones sentimentales atravesarán por un mal momento, aunque con un poco de buena voluntad por su parte conseguirá enderezarlas.