El horóscopo de mañana, martes 21 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 21 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Encontrará allanado su camino profesional, que discurrirá sobre ruedas sin necesidad de esforzarse. Alguien de su intimidad le proporcionará grandes satisfacciones. Velada propicia a la tranquilidad y al descanso.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Habrá contrariedades en su trabajo, pero procure controlar su mal humor y no descargarlo sobre los demás, porque solo conseguiría empeorar la situación. Tensa calma en sus relaciones afectivas, pero no trate de comprender las reacciones de su pareja, pues perderá el tiempo si lo intenta.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día muy irregular en su trabajo y en el que le será difícil conseguir la concentración que necesita. En el plano familiar habrá noticias que le sorprenderán gratamente. Vida social muy satisfactoria y buenas relaciones afectivas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su trayectoria profesional se anuncia ascendente para hoy y los días venideros, pero los altibajos de su carácter no le permitirán alegrarse lo que debiera. Buenas relaciones afectivas y posibilidad de pasar una velada muy grata, que le ayudará a recuperar el equilibrio.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No se ilusione demasiado con un nuevo proyecto, llegando a abandonar los que se trae entre manos, porque podría equivocarse. Conseguirá estrechar lazos de amistad con alguien que le interesa. Si debe conducir tenga cuidado con las distracciones.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Madure bien sus ideas profesionales antes de exponerlas a los demás o quizás no sepa responder a las preguntas que le formulen. Si va de compras no se deje convencer y adquiera solo aquello que necesita. Habrá disparidad de criterios en el seno familiar y puede que el de su pareja sea el más acertado.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el trabajo procure no dispersar sus energías si quiere cumplir su cometido. Analice una propuesta de negocio, porque podría no ser lo que parece. Altibajos en sus relaciones afectivas. Controle más su dinero a la hora de divertirse.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El trabajo se desarrollará en un clima de excitación, que afectará de forma negativa a sus resultados y a su sistema nervioso. Quizás debiera hacer un nuevo planteamiento más racional de su situación profesional. En el seno familiar encontrará comprensión.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No se deje llevar por las prisas en su trabajo, ya que hacerlo despacio y con cuidado resultará más efectivo. Armonía familiar e inmejorables perspectivas para su vida sentimental.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Necesitará meticulosidad en su trabajo, ya que su andadura se presenta hoy difícil y engañosa. En el aspecto económico posibilidad de recibir un ingreso inesperado. Relaciones amistosas muy irregulares y normalidad en el plano familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En asuntos profesionales le conviene hacer uso de su ecuanimidad si no quiere llegar a enfoques equivocados. La comunicación con sus amigos será perfecta y resultará muy positiva. Buenas relaciones familiares y necesidad de pisar más en el suelo en su vida sentimental.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tras un principio titubeante, conseguirá ver claro el camino a seguir en un tema profesional. Necesitará mucho tacto para convivir con su pareja, que puede estar pasando un mal momento emocional. El panorama amistoso se presenta muy halagüeño.