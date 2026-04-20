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Entramos en la casa de Ronaldinho en Castelldefels: una espectacular villa de 1,8 millones y 190 metros cuadrados disponible para un alquiler de lujo cerca de Barcelona
El documental de Netflix 'Ronaldinho, el único' repasa la trayectoria del exfutbolista brasileño, quien guarda un grato recuerdo de su etapa en el FC Barcelona
Castelldefels: el refugio gastronómico de las estrellas del Barça
Ronaldinho fue uno de esos jugadores que actualmente están en peligro de extinción, ya que quedan pocos como él, con talento, desborde y físico para superar a sus rivales. La sensación que dejó es que el de Porto Alegre no acabó de exprimir todo su talento, pero dio grandes noches de fútbol, especialmente durante su paso por el FC Barcelona.
El exfutbolista brasileño está en boca de todos por el estreno de su nuevo documental en Netflix, bajo el nombre 'Ronaldinho, el único' ('Ronaldinho: The One and Only' en inglés), donde se repasa la trayectoria profesional y la vida fuera de los terrenos de juego del exjugador del Barça.
El de Porto Alegre guarda un recuerdo muy especial de su paso por Barcelona, especialmente por lo feliz que vivió en Castelldefels, donde posee una impresionante mansión.
La casa se encuentra en Castelldefels, un lugar considerado una excelente zona residencial y de alta calidad de vida en la costa de Barcelona, ideal para todas aquellas personas que quieren vivir en tranquilidad. Además, está únicamente a 20 minutos de la Ciudad Condal.
La mansión está valorada en aproximadamente 1,8 millones de euros, una cifra que se justifica por todo lo que ofrece.
La propiedad tiene una superficie de 190 metros cuadrados, distribuidos en cinco habitaciones, incluyendo 4 dormitorios y 3 baños. Está equipada con 4 camas individuales, 1 cama doble, 1 cuna y 1 sofá cama, lo que garantiza un alojamiento cómodo para los huéspedes.
Sin embargo, Ronaldinho no reside en la casa actualmente, ya que la villa está disponible para alquilar, con precios que oscilan entre 120 y 500 euros por noche, dependiendo de la temporada del año.
Ronaldinho no es el único exjugador del Barça que posee una casa en Castelldefels, ya que también tienen Luis Suárez y Leo Messi, entre otros, quien está completamente enamorado de esta localidad.
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