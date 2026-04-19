Cambiar entradas de Bad Bunny por una cita previa: el vídeo viral que ha indignado a miles de usuarios

Un creador de contenido extranjero afincado en Madrid ha desatado una fuerte polémica en redes sociales tras publicar un vídeo en el que muestra cómo intenta acaparar y revender citas previas de la administración pública para sacar beneficio. En el vídeo, el joven justifica su idea comparándola con la reventa de entradas para conciertos: “Me puse a pensar, ¿qué quiere la gente más que las entradas de Bad Bunny? Cita previa”, explica.

A partir de ahí, asegura haber detectado un supuesto mercado paralelo y decidió replicarlo: “He creado un bot que agenda citas previas más rápido que cualquier persona normal”, afirma. Incluso relata que llegó a ofrecer intercambios en redes sociales: “Puse en un grupo de Facebook quién quería cambiar una cita previa por entradas para Bad Bunny y encontré a una chica que llevaba cinco meses intentando conseguir una”.

Una práctica ilegal que agrava el problema

La reventa de citas de la administración pública no está permitida y supone una conducta fraudulenta, ya que implica bloquear el acceso a servicios esenciales para otros usuarios. Este tipo de prácticas, además, agravan un problema ya existente, especialmente en comunidades como Baleares, donde la demanda de citas para trámites administrativos es elevada durante todo el año.

En Mallorca, especialmente en la Oficina de Extranjería de Palma, la falta de citas ha derivado en un mercado ilegal donde se venden turnos desde 40 euros o incluso cifras mucho más elevadas. Casos como el de Magdalena, una residente en Cala d’Or desde hace más de una década, reflejan la gravedad del problema. “Ahora miro todos los días y siempre aparece ‘no hay citas disponibles’”, explica, tras meses intentando conseguir turno sin éxito.

El caso de Magdalena no es aislado. En la isla, varios usuarios han denunciado haber pagado cientos de euros sin obtener resultados. Una madre llegó a gastar más de 400 euros para tramitar la documentación de su bebé, sin éxito. Mientras tanto, otros optan por soluciones desesperadas como viajar a otras islas en busca de citas disponibles, asumiendo costes elevados.

Operaciones policiales y mafias organizadas

El problema ha ido a más hasta el punto de requerir intervención policial. En municipios como Manacor, se han detectado redes que utilizaban programas informáticos para acaparar citas, revendiendo después los turnos. En una de estas operaciones, se intervino dinero en efectivo y se detuvo a un joven que gestionaba este negocio ilegal de forma sistemática.

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La reacción en redes sociales no se ha hecho esperar, con numerosos usuarios denunciando la iniciativa. Uno de los comentarios más compartidos resume el sentir general: “Esto es explotador y repugnante, agrava un problema real que hace la vida más difícil a personas trabajadoras que intentan cumplir con trámites básicos para mantener sus vidas”. Las críticas apuntan a que el creador no solo visibiliza el problema, sino que contribuye a empeorarlo, aprovechándose de una necesidad real de la población.