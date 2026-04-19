El horóscopo de mañana, lunes 20 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 20 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tendrá que hacer un esfuerzo adicional para poder atender el aumento de sus responsabilidades profesionales, pero merecerá la pena. Familia y amigos le proporcionarán momentos muy gratos aunque debe recordar que por la noche es necesario el descanso.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

En su trabajo le conviene andar sobre seguro porque un exceso de confianza podría propiciar un error de difícil solución y que repercutiría en su situación laboral. Clima familiar distendido y algo turbulento el sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su tendencia a dejar vagar la imaginación puede interferir en su trabajo, que discurrirá por senderos favorables si le presta toda la atención que necesita. En su vida social es muy probable que una persona influyente le muestre decididamente su apoyo. Normalidad en sus relaciones afectivas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Día muy favorable en lo que a su andadura profesional se refiere, pero en el que deberá extremar su discreción y abstenerse de dar opiniones o realizar críticas por muy justificadas que le parezcan. Sus relaciones familiares y amistosas serán inmejorables.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Será preciso un planteamiento laboral y económico en el que no haya cabida para el riesgo. En lo referente a la economía personal el día no será apto para inversiones ni préstamos, debiendo ser muy conservador con su dinero. En el plano afectivo ni la más ligera nube.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Día muy positivo en su trabajo, en el que se pondrá al alcance de su mano obtener lo que desea. Los problemas de su vida familiar lograrán alterar su buen humor. A nivel amistoso procure no excederse en sus confidencias.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el trabajo le conviene adelantarse a los acontecimientos y no dejarse sorprender. Llevar a límites excesivos el hacer las cosas bien puede entorpecer su avance profesional. Necesitará mucha flexibilidad en sus relaciones amistosas y familiares y deberá tomarse más en serio las observaciones de su pareja.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Aunque su horizonte profesional tienda a ensancharse tendrá que renunciar a un nuevo proyecto y esperar mejor ocasión, ya que no será momento propicio para ello. En el plano afectivo su tolerancia brillará hoy por su ausencia, lo que puede suscitar roces con las personas de su entorno.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y dinero presentan auspicios muy favorables, aunque no por ello debe descuidar el control de sus gastos. Disfrutará de un cálido clima familiar si sabe contemporizar con quienes opinen de forma distinta a la suya.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En lo laboral y lo económico será un día de constantes altibajos, pero muy favorable para acometer nuevos proyectos. Sin embargo, su tendencia a desorbitar las cosas puede hacerle ver problemas donde no los hay. En el plano afectivo reinará la normalidad, pero recuerde que hoy dinero y amistad se presentan antagónicos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si controla su genio y no se busca complicaciones el balance de hoy será totalmente positivo, tanto en lo que se refiere al trabajo como en lo tocante al bolsillo. Si es soltero hay muchas posibilidades de que contraiga un compromiso duradero.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es posible que no se sienta satisfecho con sus resultados profesionales, pero los económicos serán importantes e inmediatos. En su vida afectiva habrá posibilidad de ensanchar perspectivas.