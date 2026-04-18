El horóscopo de mañana, domingo 19 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 19 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Día propicio para el descanso y para compartirlo con las personas de su intimidad. Por la noche es posible que deba abandonar sus planes en aras de un compromiso que no podrá soslayar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Encontrará el ambiente que precisa para analizar asuntos profesionales, llegando a conclusiones muy positivas. Hoy se sentirá atraído por la intimidad de su hogar, en el que encontrará recursos suficientes para llenar su tiempo libre sin que haya lugar para el aburrimiento.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Las actividades en grupo se verán favorecidas y le permitirán estrechar lazos con personas de las que se encuentra distanciado. La normalidad imperará en su vida familiar. Un poco de ejercicio le vendrá muy bien.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su curiosidad podría ocasionarle un disgusto innecesario si hiciera una mala interpretación de las verdades a medias que puedan decirle. Relaciones afectivas gratificantes y vida social que se anuncia muy prometedora.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un exceso de brusquedad por su parte podría herir sin motivo a alguien de su intimidad. Su vitalidad y energía serán muy superiores a las de las personas de su entorno. Trate de canalizarlas individualmente y no pretenda que los demás sigan su ritmo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure controlar su prodigalidad, ya que podría ser motivo de disgusto entre usted y su pareja. Sus relaciones amistosas se presentan llenas de posibilidades si no desorbita la importancia de cosas que no la tienen.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aproveche sus buenas ideas en asuntos profesionales porque pueden ayudarle a escalar posiciones en su trabajo. Vida sentimental propicia a la sinceridad y a las confidencias. Procure ser más racional a la hora de divertirse.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Día favorable para las relaciones sociales, aunque en principio no se encuentre predispuesto para ellas. Posibilidad de conocer a personas interesantes, que contribuirán a mejorar su estado de ánimo. Por la noche su sentido del humor alcanzará cotas muy altas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En su vida familiar no tome al pie de la letra lo que le digan, ya que podría inducirle a malas interpretaciones. No se compromete con un amigo sin consultar a su pareja. Asistir a ese espectáculo que le atrae será una agradable experiencia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Buen humor, ingenio e intuición se confabularán para hacerle pasar un día inolvidable, rodeado de las personas de su intimidad. Puede surgir algún pequeño contratiempo, pero sabrá tornarlo a su favor. Evite ejercicios físicos arriesgados.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No deje que un pariente político se salga con la suya si está convencido de que no tiene razón. Familia y amistad irán hoy cogidas de la mano y le alegrarán el día. Procure no prolongar demasiado la velada por muy feliz que se sienta.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Las relaciones amistosas precisarán una gran dosis de prudencia y tacto. Un corto viaje inesperado se anuncia con las mejores perspectivas. Por la noche tendrá ocasión de pasarlo bien sin necesidad de derrochar su dinero.