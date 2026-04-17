El horóscopo de mañana, sábado 18 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 18 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Hoy se le presentará la ocasión de adquirir algo que desea. Su estado de ánimo será abierto y propenso a la sinceridad. Relaciones amistosas y familiares buenas. Su vida sentimental le dará felicidad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No se precipite en asuntos profesionales y dedique el día a la familia y al descanso. Cultivar la amistad resultará muy positivo para usted. Por la noche encontrará en su hogar todo lo que necesita.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Sea más abierto con las personas de su intimidad y adopte una actitud que les permita manifestar lo que sienten. En sus relaciones amistosas alguien pondrá a prueba su paciencia. Procure no perderla y espere mejor ocasión para decir lo que piensa.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Siga el plan que se ha trazado aunque alguien se empeñe en cambiárselo, ya que su claridad de juicio le permitirá elegir lo que resulte más conveniente. Día poco favorable para préstamos, en el que es aconsejable que ponga a buen recaudo su dinero. Hallará satisfacción en sus relaciones afectivas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tendrá un despertar muy agradable, con una sorpresa que no espera. Olvídese de sus planes de trabajo y no defraude a sus familiares, aceptando de buen grado lo que han preparado para usted aunque en algo no hayan acertado.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si tiene hijos trate de dedicarles más tiempo y de interesarse por sus inquietudes y problemas. Día apto para actividades deportivas, que le ayudarán a conservar su buena forma. Una visita puede resultar inoportuna, pero mantenga bien oculta su contrariedad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si dedica algún tiempo a sus aficiones los resultados serán muy gratificantes. No guarde resentimiento contra alguien muy próximo a usted y trate de aclarar la situación. Su pareja se mostrará muy receptiva y hará alarde de comprensión.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Es posible que le cueste renunciar a algunos proyectos profesionales, pero será una idea acertada adecuar sus responsabilidades a sus fuerzas. En el plano amistoso puede haber alguna decepción al no encontrar el apoyo que precisa. Normalidad en sus relaciones familiares y armonía total en las sentimentales.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su deseo de complacer a las personas de su entorno podría llevarle a claudicaciones innecesarias, que después le pesarían. No dude en aceptar una invitación, pues acertará si asiste. Las relaciones con su pareja se desenvolverán en un clima de tolerancia y comprensión.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Se levantará pleno de energía, que le conviene aprovechar para poner en orden sus asuntos profesionales. Día poco propicio para compras, pues gastaría demasiado en cosas que no necesita. Disfrutará de un alto grado de entendimiento con familiares y amigos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Pensar en posponer un proyecto profesional puede ser una decisión muy acertada. La paz familiar le exigirá muchas concesiones, en tanto que en el terreno amistoso se acentuarán la comunicación y el buen entendimiento.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día especialmente favorable para olvidar aquello que le preocupa y descansar. Si decide hacer deporte o practicar alguna de sus aficiones podrá liberar tensiones largo tiempo acumuladas y sentirse en paz con usted y con quienes le rodean.