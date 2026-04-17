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Salud y descanso

Un cardiólogo, sobre las mejores frutas para dormir: “El plátano, las uvas o la piña pueden fragmentar tu descanso...”

Los frutos rojos, como los arándanos, son recomendables antes de dormir por su contenido en antioxidantes y su capacidad para no elevar bruscamente el azúcar en sangre, según el cardiólogo Aurelio Rojas

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: "Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés"

Según el cardiólogo Aurelio Rojas, no todas las frutas son igual adecuadas para la noche.

Según el cardiólogo Aurelio Rojas, no todas las frutas son igual adecuadas para la noche. / Freepik

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

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La salud es muy importante. También el bienestar físico, que depende de muchos factores, pero existen pequeños hábitos que pueden marcar una enorme diferencia. Más allá del ejercicio o la dieta, el momento en el que comemos también influye directamente en nuestra salud.

Aurelio Rojas, cardiólogo muy conocido en redes sociales, ha puesto el foco en un detalle que muchas personas pasamos por alto: qué comer antes de ir a dormir. Sin embargo, su recomendación rompe con una creencia muy extendida en la sociedad: se trata de la fruta.

El experto explica que las frutas y verduras forman parte esencial de una alimentación saludable, y desde hace años se recomienda consumir varias raciones diarias. Sus azúcares naturales resultan más beneficiosos que los presentes en productos ultraprocesados como dulces, refrescos o bollería, aunque el momento del día en que se consumen también puede influir en sus efectos en el organismo.

Aurélio Rojas, cardiólogo, desvela la mejor fruta para dormir

Aurélio Rojas, cardiólogo, desvela la mejor fruta para dormir / El Periódico

Según el cardiólogo Aurelio Rojas, no todas las frutas son igual de adecuadas para la noche. En sus recomendaciones, destaca que algunas opciones pueden ayudar a mantener estables los niveles de glucosa y favorecer un descanso más reparador.

Las mejores frutas para dormir

Entre las frutas más recomendadas para antes de dormir se encuentra el kiwi. Este alimento destaca por su alto contenido en vitamina C y por aportar compuestos relacionados con la producción de serotonina. Además, su bajo índice glucémico lo convierte en una opción interesante para evitar alteraciones en el sueño.

El especialista señala que el consumo de kiwi también podría tener efectos positivos sobre el sistema inmunitario y la salud intestinal. Estos beneficios lo convierten en una fruta especialmente completa para incluir en la dieta nocturna.

Los arándanos contienen una gran cantidad de antioxidantes naturales que ayudan a proteger el sistema cardiovascular ya reducir procesos inflamatorios.

Los arándanos contienen una gran cantidad de antioxidantes naturales que ayudan a proteger el sistema cardiovascular ya reducir procesos inflamatorios. / PIXABAY

Otra opción recomendada son los frutos rojos, especialmente los arándanos. Estas frutas contienen una gran cantidad de antioxidantes naturales, conocidos como polifenoles, que contribuyen a proteger el sistema cardiovascular y a reducir procesos inflamatorios.

Además, los arándanos no provocan elevaciones bruscas del azúcar en sangre ni estimulan en exceso el sistema nervioso durante la noche. Esto favorece un descanso más profundo y continuo, evitando interrupciones en el sueño. En tercer lugar se encuentra la manzana, una fruta clásica que, consumida con piel y bien lavada, aporta fibra soluble como la pectina. Este componente ayuda a mejorar la digestión y aumenta la sensación de saciedad sin interferir en el descanso nocturno.

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No consumir todos los días

Por otro lado, se advierte que algunas frutas más ricas en azúcares, como el plátano, la uva, el mango o la piña, pueden elevar más la respuesta de insulina. Aunque en algunos casos pueden inducir sueño, también podrían afectar la calidad del descanso y provocar cansancio al despertar.

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