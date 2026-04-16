Gastronomía
Dónde come Alexia Putellas en la Costa Brava: un restaurante con terraza y cocina mediterránea
Un local gastronómico que combina producto local con un entorno privilegiado
Los mejores restaurantes de la provincia de Girona (sin contar la capital)
David Cruz
Catalunya, y especialmente la Costa Brava, es uno de los destinos gastronómicos mejor valorados de España. Una región que cuenta con algunos de los restaurantes más prestigiosos de nuestro país. En este escenario, destacan algunos locales que combinan producto local, entorno privilegiado y experiencias únicas.
Uno de los más llamativos es el restaurante favorito de Alexia Putellas, estrella del FC Barcelona y referente del fútbol femenino internacional. ¿No sabes a qué local nos estamos refiriendo?
Los secretos de Es Secret, el restaurante preferido de Alexia Putellas en Palafrugell
Se trata de Es Secret, un restaurante ubicado en Palafrugell. Un espacio que combina cocina mediterránea y un ambiente relajado y unas impactantes.
El local tiene un origen vinculado a la cerveza artesanal, ya que nace del proyecto El Secreto Brewing. Con el tiempo, ha evolucionado hacia una propuesta gastronómica más completa.
Su atractivo no está únicamente en la comida. También cuenta con una amplia terraza donde disfrutar de vinos y productos de proximidad en un entorno tranquilo y privilegiado.
En su carta destacan platos como croquetas de queso de cabra, buñuelos de bacalao o ajoblanco con sardina ahumada. También ofrece opciones a la brasa y recetas con producto fresco.
Más allá del restaurante, Palafrugell es un destino con gran valor cultural. Lugares como el conjunto de Sant Sebastià ofrecen vistas panorámicas únicas de la Costa Brava.
Como ves, la carta del restaurante no es alta cocina ni mucho menos. Se aproxima más a la cocina mediterránea casera que al concepto gourmet. Y eso es de agradecer en esta recomendación que lanza Alexia Putellas y que muchos ya nos vamos a apuntar en nuestra lista de restuarantes pendientes.
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