El horóscopo de mañana, viernes 17 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 17 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Día irregular en el trabajo con altibajos muy marcados, pero con balance final muy positivo. Recibirá buenas noticias de un viejo amigo y hay augurios muy favorables para su vida familiar y sentimental.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su trayectoria profesional se irá consolidando sobre bases sólidas, aunque deberá contar más con la colaboración ajena. Normalidad en su vida amistosa y familiar, pero convendrá que sujete sus impulsos temperamentales si quiere tener paz en su vida sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Probable aumento de sus responsabilidades en el aspecto laboral, con repercusiones muy gratas para su bolsillo. Si deja que predominen la tolerancia y la comprensión mejorarán sus relaciones amistosas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy trabajo y dinero discurrirán de forma muy favorable para usted. Conocerá a una persona influyente que puede tener un papel relevante en su vida. Buena comunicación en sus relaciones afectivas y romanticismo en la velada.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si prescinde de su atracción por el riesgo y se muestra conservador pisará terreno firme en su trabajo. Negocios y vida social estarán íntimamente ligados y serán muy positivos. Buen entendimiento familiar y nubes y claros en su vida sentimental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Es muy posible que haya un cambio de rumbo favorable en su trayectoria profesional, pero sin que suponga, de momento, variación alguna en su economía. Las relaciones amistosas resultarán muy positivas. Tensiones en el terreno familiar, fáciles de disipar a poco que lo intente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá dificultades en su trabajo, pero si se esfuerza un poco conseguirá llevarlo a feliz término. Sus relaciones amistosas pasan por muy buen momento. El clima familiar será grato, pero acaso le convenga planificar mejor su economía.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No adquiera compromisos económicos relacionados con su profesión sin haberlos meditado. Si no trata de tranquilizarse y afloja un poco el ritmo tendrá problemas con sus nervios. En el terreno afectivo habrá normalidad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Meticulosidad y sentido común en el trabajo le ahorrarán problemas a corto plazo y le permitirán más ingresos. Un amigo no jugará limpio con usted. No preste más atención a la amistad que a la familia o son de prever numerosos problemas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque el trabajo se desarrolle sin obstáculos acaso se sienta preocupado por otros asuntos para los que deberá buscar soluciones. Tranquilidad en los planos amistoso y familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Capacidad y determinación serán factores que le impulsarán a fijarse metas más ambiciosas relacionadas con su profesión. Su grado de comunicación estará en horas altas. Clima afectivo sereno.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su capacidad de trabajo y energía le permitirán llevar a cabo con holgura su cometido, pero si tiene dudas sobre la mejor forma de resolver un asunto no haga nada hasta estar seguro. Armonía y buen humor en el terreno familiar y altibajos en el sentimental.