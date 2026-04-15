Un sacerdote se vuelve viral por su peculiar forma de lanzar el agua bendita: “Os ha bendecido y bautizado el mismo día”

Mallorca vuelve a ser tendencia tras la difusión de un vídeo viral grabado en la localidad de Llubí durante la misa de Pascua de hace una semana, en el que el sacerdote Pere Fons protagoniza una peculiar forma de impartir la bendición que ha sorprendido a fieles y usuarios en redes sociales.

El momento captado en vídeo muestra a Fons recorriendo la iglesia con una actitud especialmente enérgica mientras lanza el agua bendita con una intensidad poco habitual. La escena ha generado impacto por su carácter desbordante, con movimientos rápidos y una expresividad que algunos asistentes describen como casi agresiva, aunque siempre dentro del contexto litúrgico.

Un capellán con vocación y espíritu singular

El sacerdote es conocido en su entorno por su estilo propio y su implicación pastoral. Siempre ha tenido una forma poco convencional de vivir y ejercer su vocación religiosa dentro de la Iglesia Católica.

Las redes sociales han reaccionado con rapidez al vídeo, generando decenas de comentarios con tono humorístico. Entre los que más destacan: “En Sineu no se quedaron cortos tampoco, nos faltaron clinex”, “Os ha bendecido y bautizado el mismo día” y la pregunta que más ha llamado la atención, “¿Está bendiciendo con una escobilla?”.

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La escena ha convertido una misa local en un fenómeno de viralidad que ha trascendido Mallorca, generando debate entre quienes valoran la cercanía y espontaneidad de sacerdotes como Pere Fons y quienes prefieren una mayor solemnidad en los rituales.