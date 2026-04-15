El horóscopo de hoy, martes 14 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, martes 14 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Actúe con cautela en su trabajo y oculte bien sus cartas hasta que llegue el momento de mostrarlas. Perentoria necesidad de controlar sus gastos si no quiere desfasarse. Turbulencias en sus relaciones amistosas y normalidad en las familiares.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su jornada laboral se caracterizará por su falta de pulso y su palpable atonía, en un clima con tensiones y con carencia absoluta de colaboración. El clima familiar será bueno y si por la noche decide salir a divertirse con su pareja es seguro que acertará.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Día con excelentes perspectivas en lo laboral y económico, pero en el que deberá extremar su discreción al máximo. Procure dedicar su tiempo libre a alguna actividad que le ayude a relajarse y trate de descansar. En el plano afectivo intente mostrarse más conciliador.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En su trabajo no se de por vencido y siga insistiendo aunque tenga que vencer la resistencia de los demás. Día poco favorable para la amistad y bueno para la vida familiar, que resultará grata y apacible.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En asuntos profesionales le conviene saber escuchar otras opiniones, pero no se deje confundir y decida según su propio criterio después de haberlas analizado. Procure no acentuar las discrepancias familiares y aproveche los buenos momentos que le brindará la amistad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y dinero transitarán por un camino de rosas, ayudados por su empuje y perspicacia. No sucumba a la tentación de arriesgarse en inversiones poco claras o en algún juego de azar. En el terreno afectivo el cielo estará despejado.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy estará más centrado en su trabajo, lo que se traducirá en un mayor rendimiento y eficacia. Tendrá que atender muchos compromisos sociales, pero no perderá el tiempo, ya que le rendirán beneficios a corto plazo. Aguas un tanto revueltas en su vida sentimental, aunque con tendencia a apaciguarse.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su confianza en usted mismo irá aumentando a medida que progrese en su trabajo. En sus relaciones afectivas evite cualquier muestra de presunción, que resultaría improcedente, y procure interesarse más por los problemas ajenos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y dinero transitarán hoy por muy buenos derroteros, con posibilidad de recibir alguna agradable sorpresa de tipo monetario. En el terreno familiar mida bien sus palabras. Momentos gratos en su relación de pareja.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su trabajo se desarrollará en un clima tenso y de precipitaciones, en el que puede haber fácil cabida para el error con incidencia negativa en su posición laboral. Buenas relaciones amistosas y familiares.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Sabrá moverse entre bastidores y tirar de los hilos necesarios para conseguir sus metas profesionales, pero acaso debiera pararse a pensar si le compensará el modo de conseguirlo. Acentuación muy marcada de su vida social, que puede incluso agobiarle si no se decide a frenarla un poco.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tónica ascendente en lo profesional y más acentuada aún en lo económico, que desembocará en una etapa de gran prosperidad. Posibilidades muy acusadas de un enfrentamiento con algún amigo y vida familiar con altibajos. En el plano sentimental el panorama se anuncia más favorable.