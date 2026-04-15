El horóscopo de mañana, jueves 16 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 16 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Grandes altibajos en el desempeño de su trabajo, pero con saldo marcadamente positivo. Es posible que decida hacer cambios en su hogar, pero no se cierre en su idea y admita otras opiniones. Disfrutará de unas relaciones amistosas excelentes.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procure andar con pies de plomo en su trabajo y no tome a la ligera decisiones relacionadas con su trayectoria profesional. En el plano amistoso se acentuará el distanciamiento, pero en el familiar habrá paz y tranquilidad.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Buenas relaciones en su entorno laboral y resultados que superarán a lo previsto, con incidencia favorable en su economía a corto plazo. Relaciones familiares apacibles y necesidad de mucho tacto en su vida sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Aunque la andadura en su trabajo no sea fácil conseguirá excelentes resultados. Clima amistoso sin problemas, pero los asuntos económicos serán causa de fricciones familiares. Un niño le proporcionará felicidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Aunque con altibajos el saldo de la jornada de trabajo resultará muy positivo. Hacer uso de sus tarjetas de crédito con demasiada alegría puede llevarle a sorpresas desagradables. Las reuniones con amigos serán gratas y distendidas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Exigirse demasiado en el trabajo y actuar presionado por la prisa puede reportarle un sinfín de problemas. Su irascibilidad estará a flor de piel y podría enfrentarle con sus amigos. La compenetración con su pareja será perfecta.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Esfuerzo, intuición y dinamismo conducirán a logros importantes en su trabajo, pero no tendrá ni un momento de respiro. Alguien vinculado a su actividad profesional le decepcionará. Su panorama afectivo se presenta totalmente despejado.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Llevará a cabo una labor efectiva en su trabajo en un clima grato y distendido, pero habrá imprevistos que afectarán negativamente a su bolsillo. Disfrutara de un alto grado de entendimiento con familiares y amigos. Su vida social no le compensará en absoluto.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Aunque haya diferencias de criterio conseguirá notables avances en su trabajo, pero debe tender a ser menos individualista y actuar más en equipo. Un amigo recurrirá a usted en busca de ayuda y consejo. Buen clima familiar y cierta inestabilidad en el sentimental.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Si se deja llevar por impulsos del momento o decisiones poco meditadas las consecuencias pueden ser fatales para su trabajo y para su bolsillo. Intensificación de su vida social y necesidad de mostrarse cariñoso y comprensivo con su pareja.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su sentido de la responsabilidad y su constancia en el trabajo encontrarán recompensa. En el terreno amistoso la tónica dominante será de normalidad, en tanto que las fricciones con su pareja serán inevitables, pero sin mayor trascendencia debido a su talante conciliador.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Si acierta a combinar negocios y amistad conseguirá dar un buen empujón a su economía. En su vida familiar acaso haya demasiadas opiniones. Escuche con paciencia y saque sus propias conclusiones. Habrá un conato de roce en su vida sentimental.