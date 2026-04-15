Las acciones del gigante del lujo Hermès se desploman por la guerra en Oriente Próximo

La guerra en Oriente Medio y las fluctuaciones cambiarias impactaron las ventas del primer trimestre del grupo francés de lujo Hermès, cuyas acciones se desplomaron al inicio de la sesión bursátil del miércoles en la Bolsa de París.

En el primer trimestre, las ventas del fabricante de artículos de cuero y talabartería, conocido por sus pañuelos de seda y bolsos, cayeron un 1,4% interanual, hasta los 4.100 millones de euros.

Sin embargo, a tipos de cambio constantes, las ventas aumentaron un 6%, con un impacto negativo de 290 millones de euros debido a la apreciación del euro frente al yen, el dólar, el yuan y el won.

"En un contexto geopolítico tenso, Hermès mantiene su rumbo", declaró el consejero delegado, Axel Dumas, citado en el comunicado de prensa. En la apertura de la Bolsa de París, las acciones de Hermès se desplomaron más del 12%, hasta los 1.568,50 €, mientras que el índice CAC 40 cayó un 0,55%.

«La mayoría de las categorías registraron resultados por debajo de las expectativas», explica Thomas Chauvet en una nota del banco Citi. «Sin embargo, Hermès sigue superando a sus competidores en el sector del lujo», añade, señalando que LVMH y Kering anunciaron descensos en las ventas del 6% en el primer trimestre.

«El impacto de la desaceleración en Oriente Medio no es significativo para la rentabilidad. Todo dependerá de si dura uno o dos meses más, pero en cualquier caso, si se trata de dos meses, podremos absorber este impacto», aseguró el director financiero de Hermès, Éric du Halgouët, a los analistas durante una reunión.

La actividad comercial del grupo, que había crecido un 7%, "perdió casi 1,5 puntos porcentuales de crecimiento debido a los acontecimientos en Oriente Medio", declaró a la prensa.

Clientes de Oriente Medio

En esta región, "tuvimos un fuerte crecimiento de dos dígitos en enero y febrero, pero marzo trajo consigo un fuerte descenso, con una caída del 40% en nuestras ventas", "principalmente en los Emiratos Árabes Unidos", explicó, precisando que Hermès opera seis tiendas en esta zona, lo que representa "el 4% de las ventas del grupo".

Las ventas en el Reino Unido, Suiza y Francia también se vieron afectadas por la guerra, ya que Hermès cuenta con una "proporción significativa de clientes de Oriente Medio" en estas regiones, según el director financiero. Las ventas en Francia cayeron un 2,8%, hasta los 347 millones de euros.

La guerra también provocó una disminución del tráfico en los aeropuertos donde Hermès tiene boutiques e impactó las entregas debido a la interrupción de los vuelos, especialmente a través de Dubái, un importante centro de conexión para ciertos mercados clave para nosotros, como Asia, el sur de Asia y Corea, explicó Éric du Halgouët a los analistas.

En otras regiones, las ventas en América, Japón y Europa (excluyendo Francia) muestran un fuerte crecimiento, a pesar de la desaceleración del turismo relacionada con los acontecimientos en Oriente Medio. La región de América tuvo un primer trimestre excepcional, con un crecimiento equilibrado en todas las líneas de negocio en Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, con ingresos que aumentaron un 6,4% hasta alcanzar los 739 millones de euros.

Los ingresos en Japón, con un descenso del 3,9% (pero un aumento del 9,6% a tipos de cambio constantes), alcanzaron los 404 millones de euros, impulsados por los clientes locales.

En Europa (excluyendo Francia), los ingresos aumentaron un 7,6% hasta los 538 millones de euros, también gracias a la demanda local. Los ingresos en Asia, excluido Japón, disminuyeron un 4,6% (pero aumentaron un 2,2% si se excluyen los efectos del tipo de cambio) hasta alcanzar los 1.880 millones de euros, mientras que la Gran China (incluidos Hong Kong, Taiwán, Macao y China) continuó con su ligero crecimiento.