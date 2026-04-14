El horóscopo de mañana, miércoles 15 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 15 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Sus avances en asuntos profesionales serán lentos, pero seguros. El panorama amistoso será bueno si sabe encajar una crítica merecida. Su vida sentimental alcanzará cotas muy satisfactorias.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy sus esfuerzos laborales serán nulos, ya que no le acercarán en absoluto a sus objetivos. Aproveche el fin de semana para analizar las causas y buscar soluciones. La amistad contribuirá a alegrarle la velada.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Alguien le pondrá zancadillas en su trabajo, aunque ni su rendimiento ni sus ingresos se resentirán por ello. En el plano amistoso puede surgir algún problema, pero en el familiar disfrutará de la paz que necesita.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy será un día de suerte para usted en el trabajo, pero deberá estar atento para saber aprovecharla. En sus relaciones amistosas, si da el primer paso para acortar distancias encontrará reciprocidad en los demás. La velada se presenta bajo inmejorables auspicios.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No deje que sus nervios afecten a su situación profesional, ya que podría perder una excelente ocasión para mejorar sus ingresos. Si derrocha paciencia y tolerancia disfrutará de un grato clima familiar y amistoso.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El signo de su trayectoria profesional continua apuntando hacia arriba, pero sigue siendo aconsejable que restrinja gastos y sea más racional en la administración de su dinero. Cordialidad y buen entendimiento en sus relaciones afectivas y vida sentimental satisfactoria.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el trabajo su actuación será brillante, pero sin contrapartida económica, al menos por el momento. Altibajos en su vida afectiva. Por la noche será preferible para su relación sentimental dejarse acompañar por otras parejas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si no calibra bien sus fuerzas y sopesa a fondo a lo que se compromete en el campo profesional puede encontrarse abocado a un imposible en el trabajo. Confíe en la intuición de su pareja para dar solución a un problema familiar. Por la noche deberá renunciar a algo que le apetece en aras del descanso.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Si es objetivo y hace buen uso de la información que posee podrá apuntarse muy buenos tantos en su trabajo. Su panorama afectivo se verá muy favorecido por los astros, por lo que disfrutará de un clima amistoso y familiar sereno.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En el terreno profesional, tras superar unos momentos difíciles, la situación tenderá a estabilizarse. Controle su euforia, que podría conducirle por terrenos peligroso y perjudicar sus buenas relaciones amistosas y familiares.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Día con marcadas facetas positivas en lo laboral y lo económico y posibilidades ciertas de que, además, le viste la suerte en algún juego de azar. Precisará un grado más alto de adaptabilidad en el plano familiar y un poco más de humildad en el amistoso.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día con buenos augurios en el aspecto profesional, en el que se pondrá de manifiesto su efectividad en el trabajo en un ambiente grato y distendido. Controle su temperamento algo exaltado, que podría dificultar la reconciliación con un amigo.