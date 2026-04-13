El 'influencer' que planta tomates a partir de una hamburguesa de McDonald’s: el experimento viral en las redes

Muchas veces, la calidad de la comida rápida de algunas cadenas como Burger King deja mucho que desear. Aun así, hay gente que decide investigar más a fondo si realmente estos alimentos son lo que se dice. En este caso, un 'youtuber' que realiza este tipo de experimentos ha puesto a prueba los tomates que usa McDonald's.

James Prigioni es un 'youtuber' propietario del canal 'The Gardening Channel With James Prigioni', que a principios de abril cuenta con casi dos millones de suscriptores en Youtube. Hace unas semanas decidió subir a su canal un vídeo en el que cultiva tomates a partir de una hamburguesa de McDonald's. El impresionante resultado ha hecho que el vídeo cuente con tres millones de visualizaciones en apenas un mes.

Métodos de plantación

Prigioni usa dos métodos de plantación para el experimento. El primero consiste en extraer dos semillas que estaban en las rodajas de tomate de una hamburguesa del McDonald's, concretamente la Deluxe Quarter Pounder. Después, las coloca en un vaso rojo de plástico con tierra y las deja crecer.

El segundo método que usa consiste en un proceso casi idéntico al primero, pero en vez de utilizar las semillas, pone la rodaja de tomate entera cubierta de tierra dentro del vaso. En ambos casos, riega los recipientes y los coloca encima de una manta térmica, ya que la germinación de las semillas de tomate depende de la temperatura del suelo.

En el vídeo muestra todo el proceso de germinación de las semillas. A los ocho días de la plantación, las semillas brotan y se empieza a ver la planta crecer. El vaso que tiene la rodaja de tomate entera tiene muchas más ramas brotando, ya que la rodaja contiene muchas semillas en su interior.

Primeras hojas

En el día 15 del experimento, aparecen las primeras hojas y James Prigioni decide cortar la mayor parte de las ramas que crecen, para dejar solo un tallo en cada vaso y apreciar mejor su evolución. En el día 23, decide replantarlas directamente en el suelo, para no limitarlas al espacio del vaso.

Por muy sorprendente que parezca, 47 días después empiezan a brotar las primeras flores, que indican que los frutos están muy cerca de aparecer. No es hasta el día 54 que empiezan a crecer los tomates y, mediante el paso de los días, van creciendo y multiplicándose.

Finalmente, 108 días después de plantar las semillas, el 'youtuber' prueba el primer tomate que madura de su cultivo. Según expresa, el fruto sabe más dulce de lo que esperaba y su sabor recuerda más al de un tomate cherry.

Prigioni, después de esto, puede asegurar que ha conseguido cultivar tomates a partir de una hamburguesa del McDonald's.