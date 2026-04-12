El horóscopo de mañana, lunes 13 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 13 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Sabrá tornar a su favor una adversa situación profesional. Le conviene demorar todo lo que se refiera a inversiones y gastos que se salgan de los habituales. Evite a toda costa discusiones con amigos. Relaciones sentimentales llenas de satisfacciones.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Día difícil en lo profesional, en el que deberá hacer gala de una habilidad especial si quiere sortear obstáculos y evitar enfrentamientos. Acontecimientos familiares imprevistos mejorarán de forma notoria el clima de su hogar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Le convendrá estudiar muy a fondo las propuestas comerciales que reciba, ya que alguna podría ser importante para su futuro. Su sistema nervioso estará un tanto alterado, lo que propiciará relaciones afectivas un tanto tumultuosas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Necesitará flexibilidad en sus relaciones con socios o compañeros de trabajo si quiere conseguir los resultados que persigue. Relaciones amistosas desapacibles, contrarrestadas por un grato clima familiar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Habrá circunstancias imprevistas que obstaculizarán su trabajo, aunque el azar estará a su favor y le ofrecerá una buena ayuda inesperada. La situación familiar precisará aclaración, pero disfrutará de una excelente relación sentimental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Día con excelentes augurios, tanto en el plano profesional como en el personal. Negocios y vida social ensamblarán perfectamente y sus relaciones afectivas alcanzarán cotas muy altas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Cuanto antes olvide sus asuntos personales más pronto estará en disposición de emprender el rumbo correcto en el área profesional. En sus relaciones amistosas evite confidencias que solo pertenecen a su intimidad. En su vida sentimental las perspectivas mejoran.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Buenos augurios para su trayectoria profesional, pero será aconsejable que el camino hacia sus objetivos sea lento y meditado. Entendimiento pleno en los campos sentimental y amistoso. Por la noche conduzca con cuidado y ponga freno a los excesos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Habrá constantes altibajos en su trabajo, pero que desembocarán en el pleno reconocimiento de su labor y en una sensible mejoría de su bolsillo. En el plano afectivo siga los impulsos del momento y olvide recientes resquemores.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

En su trabajo le conviene dosificar las energías, pues es muy posible que las necesite todas. El ambiente familiar y amistoso será grato y sus relaciones sentimentales iniciarán una lenta mejoría.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy superará con creces sus previsiones en cuanto a trabajo se refiere, pero los roces con compañeros parecen inevitables. En su vida familiar razonar será preferible a intentar que prevalezca su opinión a toda costa.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Con inteligencia y esfuerzo podrá superar las dificultades que le salgan al paso en el desempeño de su trabajo, a la vez que surgirá una buena posibilidad de inversión. En el plano afectivo alternarán contrariedades y buenos momentos.