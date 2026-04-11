El restaurante que ha conquistado a Martín Berasategui por su tortilla de patatas: "Es la mejor de Andalucía"

La "mejor tortilla de patatas de Andalucía". El prestigioso chef Martín Berasategui, doce veces estrella Michelin, tiene claro cuál es el restaurante de toda la comunidad que ha perfeccionado tanto la técnica de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española como para alzarse como el distintivo de cocinar la mejor de toda Andalucía: Casa Juan Palomo.

Así lo ha asegurado el propio chef tras probar "la reina", como se conoce a este plato estrella de este restaurante situado en pleno Centro de Sevilla, del que ha afirmado que no existe otra tortilla de patatas con tanta calidad culinaria en Andalucía.

El reconocimiento de Martín Berasategui a este restaurante de Sevilla

Ha sido el propio restaurante el encargado de mostrar a través de sus redes sociales el regalo que le hizo el chef, junto a David de Jorge, periodista y cocinero más conocido como Robin Food, tras una visita al restaurante sevillano.

Durante su visita, probaron este manjar y, tras quedar deleitados por su sabor y textura, decidieron enviar un delantal firmado al negocio como reconocimiento por su exquisitez gastronómica.

"A mi gran amigo Juan Palomo. Viva Sevilla y la mejor tortilla de patatas de Andalucía", señalaba junto a su firma el chef Martín Berasategui.

El regalo firmado por los chefs al negocio sevillano

Por su parte, David de Jorge añadía: "Vivan los huevos rellenos de esta casa, viva Juan Palomo".

"Ya está enmarcada esta maravilla de regalo que nos llega de San Sebastián. Las bonitas dedicatorias, de los más enormes de la cocina española", añadía al respecto el propio restaurante sobre esta dedicatoria.

La tortilla estrella de Casa Juan Palomo

Y es que este restaurante situado en la calle Huelva número 22 cuenta entre sus platos estrella con una tortilla de patatas que se puede degustar tanto con cebolla como sin ella, para acallar las tradicionales disputas sobre la mejor especialidad.

Una tortilla que se distingue por realizarse al momento, asegurando así el producto más fresco y recién hecho. Para ello, utilizan una patata cortada de forma fina y uniforma, y poco hecha, lo que permite una textura suave y jugosa que conquista a todo el que acude a su local.

Precio de la tortilla y el resto de la carta

La tortilla de patatas, considerada su plato estrella y conocida como "la reina", se puede degustar con y sin cebolla por 14,80 euros.

Además, entre su carta se encuentran entrantes desde 2,90 euros, como sus anchoas del Cantábrico, el lomo de sardina en vinagre, la tosta de panceta 5J o la tosta de atún rojo ahumado.

Aperitivos desde 4,80 euros en este restaurante de Sevilla

Entre sus aperitivos también destacan desde 4,80 euros los huevos rellenos con base de anchoas y mejillón, la ensaladilla 'escabechá', el carpaccio de gamba de Huelva, las patatas bravas o las alitas confitadas al horno con mahonesa dulce y cebolla frita.

Los clientes también pueden disfrutar de sus molletes a 5,50 euros, como el de cinta de lomo ibérica con panceta 5J o el negro de calamares del mar y campo con alioli casero.

A esto se unen sus fritos desde 4,80 euros, como las croquetas de puchero o los crujientes de pollo, además de su pescado frito desde 12 euros, como choco frito o boquerones al limón desespinado.

Horario de apertura de este restaurante del Centro de Sevilla

Y entre sus platos calientes, que se pueden degustar desde 5,90 euros, destacan su solomillo ibérico al whisky, las papas arrieras con langostinos salteados con manzanilla, el abanico ibérico con patatas gajo y el arroz de setas, ibérico y foie.

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Este restaurante situado en pleno Centro de la capital se puede visitar de martes a sábado en horario de 13.00 a 17.00 horas y de 20.30 a 00.30 horas.