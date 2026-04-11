El pueblo de España "más bonito" para viajar este mes de abril según National Geographic

Las calles empedradas, sus casas de piedra y el entorno natural privilegiado que le rodea, convierten a Fornalutx en el pueblo más bonito de España para viajar en abril de 2026.

Cada mes National Geographic selecciona un pueblo de España como el más bonito para viajar y en esta ocasión se trata de una localidad en plena Serra de Tramuntana.

Rodeado de montañas y vegetación, Fornalutx se posiciona como un atractivo destino turístico. La localidad cuenta con calles estrechas, escaleras, casas de piedra con las típicas persianas mallorquinas, macetas llenas de flores y huertos de naranjos y limoneros. Sin duda, uno de los pocos lugares de la isla que conserva su autenticidad.

Actividades

Todo el conjunto urbano está cuidadosamente conservado y sus calles, llenas de escaleras, invitan a pasear sin rumbo y tranquilidad por la localidad. Otro punto de interés a destacar es la iglesia de la Natividad Mare de Déu, que se encuentra en el centro del pueblo.

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Además de su patrimonio, Fornalutx goza de vistas privilegiadas del valle de Sóller y de la Serra de Tramuntana. En distintos puntos se pueden apreciar bonitas panorámicas, sobre todo en el atardecer. Asimismo, desde el pueblo se pueden hacer rutas de senderismo, como las que conectan a la localidad vecina, o las que se adentran en la montaña, como las que conducen hacia el Puig Major.