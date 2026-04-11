Viajes
El pueblo de España "más bonito" para viajar este mes de abril según National Geographic
Sus calles estrechas, casas de piedra con las típicas persianas mallorquinas y macetas llenas de flores, convierten a esta localidad en un destino ideal en época primaveral
Duna Márquez
Las calles empedradas, sus casas de piedra y el entorno natural privilegiado que le rodea, convierten a Fornalutx en el pueblo más bonito de España para viajar en abril de 2026.
Cada mes National Geographic selecciona un pueblo de España como el más bonito para viajar y en esta ocasión se trata de una localidad en plena Serra de Tramuntana.
Rodeado de montañas y vegetación, Fornalutx se posiciona como un atractivo destino turístico. La localidad cuenta con calles estrechas, escaleras, casas de piedra con las típicas persianas mallorquinas, macetas llenas de flores y huertos de naranjos y limoneros. Sin duda, uno de los pocos lugares de la isla que conserva su autenticidad.
Actividades
Todo el conjunto urbano está cuidadosamente conservado y sus calles, llenas de escaleras, invitan a pasear sin rumbo y tranquilidad por la localidad. Otro punto de interés a destacar es la iglesia de la Natividad Mare de Déu, que se encuentra en el centro del pueblo.
Además de su patrimonio, Fornalutx goza de vistas privilegiadas del valle de Sóller y de la Serra de Tramuntana. En distintos puntos se pueden apreciar bonitas panorámicas, sobre todo en el atardecer. Asimismo, desde el pueblo se pueden hacer rutas de senderismo, como las que conectan a la localidad vecina, o las que se adentran en la montaña, como las que conducen hacia el Puig Major.
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