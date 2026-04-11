El horóscopo de mañana, domingo 12 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 12 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Día con marcado acento familiar, en el que se pondrán de manifiesto otras facetas positivas de su carácter además del buen humor. Disfrute del momento presente, intégrese con quienes le rodean y deje de pensar en otras cosas que pudieran apartarle de la realidad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Sus relaciones amistosas le harán olvidar sin esfuerzo sus preocupaciones profesionales. Aunque le cueste esfuerzo le conviene animar el ambiente familiar. Por la noche olvídese de excesos y trate de descansar.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy conseguirá solucionar problemas internos y mejorar la administración de su hogar. Si se muestra tolerante el día será propicio a las reconciliaciones, ayudándole a recuperar el optimismo y el buen humor. En su vida sentimental le compensará con creces entonar el "mea culpa".

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Si se deja llevar por la improvisación usted y los suyos pasarán un día un tanto peculiar, pero en el que reinará la alegría. Momento poco favorable para mezclar dinero y amistad. Un viaje pendiente podrá realizarse.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La seguridad económica será hoy tema prioritario para usted. Meditar sobre ella puede llevarle a tomar acertadas decisiones. En el plano afectivo habrá tensiones que no debe acentuar con opiniones que, aunque fueran acertadas, no serían bien recibidas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Persista en su idea de mejorar su forma física. Si se decide a poner en orden sus cuentas puede llegar a rectificaciones que serán muy saludables para su bolsillo. El humor variable de su pareja puede enfriar algo el ambiente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Acceder a las sugerencias de un amigo será más positivo que empeñarse en hacer lo que había planeado. Su carisma personal se verá acentuado, lo que favorecerá su vida social, que resultará gratificante. En el aspecto sentimental analice las dudas que tiene con objetividad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Trate de ser menos introvertido y procure limar asperezas con las personas de su intimidad. Su claridad de juicio ayudará a solucionar el problema de un amigo. Sea prudente en las apuestas o los juegos de azar. El romanticismo estará presente en la velada.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día propicio a las actividades creativas, para las que estará muy bien dispuesto y que, además, serán el sedante que necesita. En el terreno amistoso trate de armonizar distintas opiniones y de calmar el ambiente si se caldea más de lo debido. Su vida sentimental resultará satisfactoria.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sincerarse con un amigo tendrá la contrapartida de una buena sugerencia que facilitará su trabajo. Su estado de ánimo propiciará acortar distancias con un familiar. La velada le sorprenderá gratamente.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No trate de dirigir la vida de un familiar, aunque dependa de usted, ya que solo conseguiría distanciamiento. La vida social se anuncia muy positiva y si tiene los oídos bien abiertos se enterará de algo que le será útil a posteriori.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El día no le defraudará en absoluto, ya que le proporcionará mucho más de lo que de él espera. La vida familiar será fuente de alegría. Procure sobreponerse a su tendencia a la nostalgia.