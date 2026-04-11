Salud
Los entrenadores coinciden: “Si quieres mantenerte saludable con más de 55 años tienes que hacer esto”
Especialistas en actividad física alertan de que caminar cada día es saludable, pero no basta para frenar la pérdida de masa muscular asociada a la edad
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Bruna Segura
Durante muchos años, caminar o nadar han sido dos de los consejos más repetidos para la gente mayor. Ahora bien, cada vez hay más expertos que remarcan que esto, por sí solo, no es suficiente.
Diversos profesionales del entrenamiento defienden que, a medida que pasan los años, el ejercicio de fuerza se vuelve imprescindible para mantener la salud, la autonomía y la calidad de vida.
Caminar ayuda, pero no lo resuelve todo
Caminar cada día continúa siendo un hábito muy recomendable y beneficioso. De hecho, hacerlo al menos 20 minutos al día puede ayudar a mantenerse activo y a mejorar el bienestar general.
Aun así, los especialistas advierten de que limitarse solo a caminar o a nadar puede quedarse corto si no se añade trabajo de fuerza. El motivo es que estas actividades, aunque son positivas, no evitan por sí solas la pérdida de masa muscular.
La sarcopenia, un proceso ligado a la edad
Esta pérdida progresiva de músculo, conocida como sarcopenia, está directamente relacionada con el envejecimiento y puede acabar afectando la movilidad, la fuerza y la independencia de la persona.
Según los expertos, perder músculo es perder salud, porque la musculatura también tiene un papel importante en el buen funcionamiento general del organismo.
El deterioro comienza antes de lo que parece
Los especialistas recuerdan que este proceso no empieza de golpe en la vejez, sino que el cuerpo inicia un deterioro progresivo a partir de la mediana edad. Si no se interviene, esta pérdida se va acentuando con el paso del tiempo.
Por eso, recomiendan incorporar ejercicios de fuerza tan pronto como sea posible, siempre adaptados a las capacidades y condiciones de cada persona.
No hace falta empezar en el gimnasio
Hacer ejercicio de fuerza no significa necesariamente ponerse a levantar grandes pesos ni apuntarse de entrada a un gimnasio. Para empezar, puede ser suficiente trabajar en casa con gomas elásticas o hacer ejercicios sencillos adaptados.
La idea es introducir este tipo de trabajo de manera progresiva, con constancia y sentido común.
Moverse sí, pero con más de un objetivo
El mensaje de los entrenadores es claro: caminar sigue siendo bueno, pero no es suficiente si lo que se busca es envejecer con más salud y mantener la fuerza. Incorporar trabajo muscular a la rutina es una de las herramientas más útiles para conservar capacidad física y autonomía con el paso de los años.
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