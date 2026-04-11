Actividad física
Doctor Aldo, preparador físico de Topuria: "No es la edad la que limita el cuerpo, sino la inactividad"
El experto ha presentado su nuevo libro 'Fuerza. Elixir de vida', una guía esencial para transformar cuerpo, mente y salud
Los expertos aconsejan entrenar la fuerza: "Levantar pesas aumenta la calidad de vida en la tercera edad"
Aldo Martínez, popularmente conocido como Doctor Aldo, es uno de los preparadores físicos más reconocidos entre los deportes de combate y atletas de alto rendimiento. En los últimos años, ha saltado a la fama por su trabajo con Ilia Topuria, doble campeón mundial de la UFC.
El entrenador es licenciado en Magisterio, con especialidad en Educación Física, y en Psicopedagogía. Además, es doble máster en alto rendimiento deportivo y doctor Cum Laude por la Universidad Católica San Antonio de Murcia y por la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Recientemente, el experto ha presentado su nuevo libro 'Fuerza. Elixir de vida', "una guía esencial para transformar cuerpo, mente y salud", describe la sinopsis. La publicación resalta la fuerza como "la herramienta más poderosa" para prevenir enfermedades, fortalecer la mente y tener una vida más longeva.
En este contexto, el coach ha compartido en la revista 'Telva' cuáles son los siete hábitos diarios que construyen un cuerpo fuerte después de los cuarenta años. "No es la edad la que limita el cuerpo, sino la actividad", asegura en el citado medio.
"La recomendación básica es entrenar fuerza entre 2 y 4 veces por semana, priorizando ejercicios bien ejecutados y una progresión controlada. No se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor y con constancia", explica el Doctor Aldo.
A continuación, el preparador físico recuerda que la fuerza no se trabaja solo en el gimnasio: "Hay que caminar, subir escaleras, bailar o realizar cualquier actividad diaria que sume horas de ejercicio y ayude a mantener el cuerpo activo", comenta a la revista.
Además del entrenamiento y de la actividad, es importante tener una alimentación correcta e ingerir la proteína suficiente para construir y mantener la masa muscular. Por otra parte, el descanso es una parte fundamental de la preparación y del bienestar general.
"Dormir bien ayuda a regular hormonas, reducir el estrés y favorecer la recuperación muscular", resalta Aldo. De hecho, el estrés crónico afecta al cuerpo y el rendimiento: "Cuidar la mente también es entrenar el cuerpo. Pero es que además cuidar el cuerpo es cuidar la mente".
Por último, el Doctor Aldo destaca el propósito y la constancia como dos factores clave. Ambos ayudan a mantener la rutina y no tirar la toalla, incluso cuando no se observan los resultados. "Uno de los errores más comunes es abandonar cuando no hay cambios visibles", sentencia.
- Isabel Allende: 'Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- El Hospital Ramón y Cajal incluye a los primeros pacientes del mundo en un ensayo clínico con terapia CAR-T para la artritis reumatoide
- El agotamiento y la hiperconexión digital disparan las ganas de jubilarse entre los séniors: 'Tengo 54 años y solo pienso en retirarme
- Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto
- Orion rumbo a la Luna, en directo: última hora de la misión espacial Artemis 2 de la NASA y los astronautas
- Artemis se prepara para un amerizaje de alto riesgo a 40.000 km/h y 3.000ºC: el miedo a las grietas en el escudo térmico eleva la tensión
- Mónica García dice que los médicos 'ya no tienen más excusas' para desconvocar la huelga y afea su actitud de 'bloqueo