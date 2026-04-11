Doctor Aldo, preparador físico de Topuria: "No es la edad la que limita el cuerpo, sino la inactividad"

Aldo Martínez, popularmente conocido como Doctor Aldo, es uno de los preparadores físicos más reconocidos entre los deportes de combate y atletas de alto rendimiento. En los últimos años, ha saltado a la fama por su trabajo con Ilia Topuria, doble campeón mundial de la UFC.

El entrenador es licenciado en Magisterio, con especialidad en Educación Física, y en Psicopedagogía. Además, es doble máster en alto rendimiento deportivo y doctor Cum Laude por la Universidad Católica San Antonio de Murcia y por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Recientemente, el experto ha presentado su nuevo libro 'Fuerza. Elixir de vida', "una guía esencial para transformar cuerpo, mente y salud", describe la sinopsis. La publicación resalta la fuerza como "la herramienta más poderosa" para prevenir enfermedades, fortalecer la mente y tener una vida más longeva.

En este contexto, el coach ha compartido en la revista 'Telva' cuáles son los siete hábitos diarios que construyen un cuerpo fuerte después de los cuarenta años. "No es la edad la que limita el cuerpo, sino la actividad", asegura en el citado medio.

"La recomendación básica es entrenar fuerza entre 2 y 4 veces por semana, priorizando ejercicios bien ejecutados y una progresión controlada. No se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor y con constancia", explica el Doctor Aldo.

A continuación, el preparador físico recuerda que la fuerza no se trabaja solo en el gimnasio: "Hay que caminar, subir escaleras, bailar o realizar cualquier actividad diaria que sume horas de ejercicio y ayude a mantener el cuerpo activo", comenta a la revista.

Además del entrenamiento y de la actividad, es importante tener una alimentación correcta e ingerir la proteína suficiente para construir y mantener la masa muscular. Por otra parte, el descanso es una parte fundamental de la preparación y del bienestar general.

"Dormir bien ayuda a regular hormonas, reducir el estrés y favorecer la recuperación muscular", resalta Aldo. De hecho, el estrés crónico afecta al cuerpo y el rendimiento: "Cuidar la mente también es entrenar el cuerpo. Pero es que además cuidar el cuerpo es cuidar la mente".

Noticias relacionadas

Por último, el Doctor Aldo destaca el propósito y la constancia como dos factores clave. Ambos ayudan a mantener la rutina y no tirar la toalla, incluso cuando no se observan los resultados. "Uno de los errores más comunes es abandonar cuando no hay cambios visibles", sentencia.