El horóscopo de mañana, sábado 11 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 11 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una reunión de negocios resultará más positiva de lo que esperaba. La actitud de un amigo puede darle tema en que pensar, pero le compensará la alegría del ambiente familiar. El romanticismo estará presente en la velada.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Jornada profesional un tanto borrascosa, en la que lo más conveniente será mantenerse al margen y tratar de pasar desapercibido. El ambiente familiar distará mucho de ser el que usted necesita. Las relaciones amistosas serán lo mejor que le depare el día.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La jornada laboral resultará poco positiva, ya que no conseguirá la concentración que precisa. Riesgo de ruptura con un amigo y necesidad de tolerancia en su vida familiar. La noche favorecerá la meditación y el descanso.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Profesionalmente logrará cumplir sus objetivos, aunque puede haber un conato de fricción con socios o colaboradores. Si tiene hijos deberá extremar el tacto. En el terreno afectivo ni la más ligera sombra.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En asuntos profesionales le conviene actuar con prudencia. El teléfono será portador de buenas noticias relativas a temas económicos. Acentuación de su vida social y posibles discrepancias con familiares y amigos.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Procure aproximarse a las personas de su entorno laboral si quiere recibir la cooperación que necesita. En el terreno personal piense antes de hablar, ya que estará propenso a las indiscreciones. Su vida sentimental experimentará un cambio positivo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Habrá altibajos en el desempeño de su trabajo, pero irá recuperando posiciones. Buen grado de comunicación con amigos y familiares, aunque en el plano sentimental habrá inestabilidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Pese a que trabajo y dinero marcharán por cauces muy positivos debería tener muy en cuenta no comprometerse en inversiones arriesgadas e innecesarias. Se fortalecerán lazos sentimentales y afectivos que ya existían.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Habrá de todo en su faceta profesional, sin que ello implique en absoluto retroceso. Relaciones familiares y amistosas un tanto conflictivas, pero habrá pleno entendimiento en su vida sentimental.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Será palpable un cierto estancamiento en su trabajo, aunque pasajero, que aconsejará un cambio de enfoque. Sea claro y concreto al exponer sus ideas. Día apropiado para ir de compras, ya que tendrá ocasión de hacer una buena adquisición. Las aguas volverán a su cauce en su vida familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Algo imprevisto en su trabajo requerirá prioridad y atención especial. No actúe con precipitación sino esperando a saber el terreno que pisa. El distanciamiento con un amigo parece inevitable, pero habrá una sensible mejora en el clima familiar.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Altas cotas en su trabajo llevarán a un ascenso en su posición y en sus ingresos. No se deje coaccionar por un conocido y trate de eludir compromisos que solo supondrían gastos y pérdida de tiempo.