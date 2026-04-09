El horóscopo de mañana, viernes 10 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 10 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Cumplir con sus objetivos profesionales requerirá hoy más esfuerzo del habitual, pero merecerá la pena. Sus relaciones amistosas le exigirán un alto grado de tolerancia. Clima familiar y sentimental distendido y cordial.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Aunque con sobresaltos y disgustos la jornada laboral concluirá de forma satisfactoria en lo que a su economía se refiere. El ambiente familiar se presenta bastante conflictivo, pero atender un compromiso social por la noche, aunque lo haga a su pesar, le compensará con creces.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Irregularidad en el aspecto laboral, en el que deberá vencer su apatía y tomar la iniciativa si quiere llevar a buen puerto sus asuntos. Su exagerada susceptibilidad provocará tensiones en los planos amistoso y familiar. Necesita imperiosamente descansar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No se distraiga en su trabajo y analice con cuidado los pequeños detalles, ya que alguno podría tener más consecuencias de las que imagina. La suerte le visitará de la mano de un pariente político. Velada propicia a la vida familiar, en la que predominará un alto grado de comunicación.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si es realista a la hora de enfocar sus asuntos profesionales trabajo y dinero concluirán el día con signo positivo. Marejadilla en sus relaciones amistosas y algún pequeño problema en su vida familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Día con grandes baches en su trabajo, pero también con grandes aciertos. Revise bien su agenda y asegúrese de que no olvida algo importante. En el plano personal habrá clima cálido y alguna confidencia.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su estado de ánimo apagado se mostrará indiferente a los notables progresos profesionales conseguidos. Clima familiar y afectivo sin la más ligera nube, pero necesitará tacto para superar su delicada situación sentimental.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su energía y vitalidad pueden llevarle a embarcarse en nuevos proyectos, con el riesgo de querer abarcar más de lo que puede. Buenas relaciones afectivas e interesante vida social, en la que su agudeza e ingenio se pondrán de manifiesto.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El día se cerrará hoy con un aceptable balance laboral y económico, pero no frene su iniciativa y esté preparado para explorar nuevas posibilidades. En el terreno amistoso habrá fuertes turbulencias, pero su relación sentimental le deparará felices momentos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Día anodino en el trabajo, pero con posibilidad cierta de que le hagan una oferta que podría resultar muy ventajosa. Las reuniones con amigos favorecerán sus intereses. En el plano sentimental reinará el confusionismo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy trabajo y dinero tendrán asegurado el camino hacia el éxito, aunque no le conviene sobrevalorarse y debería reconocer sus deficiencias en temas que no domina. En el plano afectivo no habrá el calor deseado. Acaso sea buen momento para hacer examen de conciencia y rectificar.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Habrá imprevistos y contratiempos en su trabajo, lo que puede significar un compás de espera en la consecución de sus objetivos. En el aspecto económico le convendría plantearse no gastar su dinero con tanta facilidad. En el afectivo la clave está en saber convivir.