Un supermercado pide 380 kilos de plátanos y recibe 38.000 por error: los reparte entre vecinos

Un pequeño error en un pedido, un solo cero de más o un clic equivocado, cambia considerablemente el encargo. Eso mismo les ocurrió en un supermercado Tesco de Kirkwall, capital de las islas Orcadas de Escocia. Un fallo convirtió una entrega de 380 kg de plátanos en un pedido de 380 cajas al por mayor, cada una con 100 plátanos, esto es, unos 38.000 plátanos en una isla cuyos habitantes rondan las 22.000 personas.

En condiciones normales, este tipo de errores permiten la devolución. Sin embargo, en este caso las cajas llegaron durante un fin de semana de fuertes vientos que acabó con la interrupción de los ferris entre las islas y Escocia. Así, como la fruta se hubiera echado a perder, el supermercado decidió repartir las bananas sobrantes entre los vecinos.

Regaladas a escuelas y comunidades

Paula Clarke, responsable de acción comunitaria de Tesco Kirkwall, confirmó en Facebook que todas las cajas habían sido distribuidas entre grupos comunitarios y escuelas de la zona tras haber hecho un llamamiento desde las redes sociales para pedir a los distintos grupos locales de la isla que fueran a recoger una caja gratuita.

Desde clubes de fútbol a organizaciones benéficas locales y escuelas, todos acudieron al supermercado a recoger cajas, mientras en los comentarios de las publicaciones varios isleños sugerían varias formas de aprovechar la fruta.

Trocearlos y congelarlos, hacer batidos o yogures, pan de plátano... sugerencias de todo tipo para aprovechar la abundante cantidad de plátanos y evitar que se echaran a perder.

El Consejo de las Islas Orcadas confirmó que había recibido algunas de las cajas en sus escuelas, entre ellas Stromness Academy, Kirkwall Grammar School y Papdale Halls of Residence, para que los alumnos pudieran disfrutarlas.

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Los últimos plátanos fueron enviados en avión a North Ronaldsay, la isla más septentrional del archipiélago, el martes por la mañana.