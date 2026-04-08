El horóscopo de mañana, jueves 9 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 9 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Se sentirá muy satisfecho de los resultados conseguidos, tanto en el aspecto profesional como en el económico. Serenidad en su vida familiar y amistosa. Puede que decida prescindir de un hábito que perjudica su salud.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Extreme su discreción en el trabajo y guarde sus opiniones para usted, ya que alguien podría hacer mal uso de ellas. Posibilidad de que haga nuevas y convenientes amistades. Vida familiar en tonos mortecinos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Sea más tolerante en su entorno familiar, porque de lo contrario podrían surgir desavenencias que enrarecerían el ambiente. En sus relaciones amistosas también deberá controlarse y ser menos puntilloso. No estropee un día que se anuncia bajo signo positivo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Trayectoria laboral ascendente y estabilidad económica, pero le conviene ser conservador con su dinero, ya que puede tener influencia decisiva en su futura situación. Sus relaciones familiares y amistosas le proporcionarán muchas satisfacciones. Por la noche negocios y diversión combinarán perfectamente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En asuntos profesionales evite rodeos y vaya directamente a lo que de verdad le interesa. Amor y amistad estarán inmersos en un ambiente de tensión propicio a los enfrentamientos. La palabra clave para hoy será “apaciguar”.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su pujanza económica puede llevarle a gastos cuantiosos e innecesarios, por lo que le conviene poner a buen recaudo su dinero. Vida amistosa plena y gratificante. Familiar y sentimentalmente ni la más remota nube.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si piensa en temas profesionales verá con claridad que alguien intenta obstaculizar su camino, lo que le llevará a un cambio en su actitud que resultará positivo. Bonanza familiar y agradable vida social.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Dedicar tiempo a asuntos profesionales resultará muy positivo para usted, dado que su objetividad y claridad de juicio estarán en cotas altas. Vida familiar difícil, en la que será casi imposible aunar opiniones.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día con marcado acento familiar, en el que se tomarán decisiones importantes en un clima de perfecto entendimiento. En el plano amistoso deberá emplear mucha mano izquierda si quiere evitar enfrentamientos. La velada resultará muy divertida.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Marcados altibajos en su trayectoria profesional, que le conviene dejar en punto muerto y aprovechar el fin de semana para meditar y descansar. Nubes y claros en su vida familiar y buenas expectativas en la amistosa.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En asuntos profesionales le conviene esperar y no tratar de forzar la marcha, pues resultaría negativo. Si tiene hijos será conveniente darles más libertad y fomenta su iniciativa. Buen clima familiar, pero lo mejor del día le vendrá a través de su vida sentimental.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Tendencia ascendente en su desempeño profesional y en su nivel de ingresos, pero debe tratar de no sobrecargar sus nervios con excesiva tensión. Si va de compras procure ser sensato y no se deje llevar por sus caprichos. En sus relaciones afectivas habrá de todo un poco.