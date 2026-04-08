La cascada más espectacular de Catalunya luce en su mejor momento: la visita al Salt de Sallent y una caída de más de 100 metros

Hay escapadas que son especialmente adecuadas para la primavera porque lo tienen todo: paisaje, fotogenia, paseo fácil y sensación de descubrimiento. Rupit es una de ellas muy clara. Este pequeño núcleo de Osona, en el corazón del Collsacabra, es presentado por los portales turísticos como uno de los pueblos con más encanto de Catalunya y en primavera suma un atractivo extra: la visita al Salt de Sallent, una caída de más de 100 metros que el Ayuntamiento define como única en Catalunya.

Rupit obliga al visitante a adentrarse en sus calles a pie, decisión que ayuda a mantener intacta su atmósfera de calles empedradas, fachadas de piedra y un puente colgante sobre la riera que lleva el mismo nombre que el pueblo. Es precisamente este ambiente histórico, con el puente, las calles antiguas y el conjunto patrimonial, lo que hace especialmente atractivo este enclave de montaña.

El principal atractivo de la visita es, sin embargo, la caminata hasta el Salt de Sallent. El itinerario oficial sale de la Oficina de Turismo y pasa por el 'Pont Penjat', 'la Plaça Major', 'la riera de Rupit, el Molí i salt del Rodó', 'la Font de la Pomereda' y, finalmente, el mirador del Salt de Sallent. La ruta lineal es de 3 kilómetros, con un desnivel de 100 metros, y se puede hacer en una hora y cuarto yendo y volviendo por el mismo camino o en unas dos horas si se regresa por la pista de Sant Joan de Fàbregues.

Ahora, entre abril y mayo, es el gran momento del año para hacerla: el Salt de Sallent "en todo su esplendor". No es solo una excursión bonita, sino una excursión que entra en su mejor periodo del calendario. Eso sí, si ha llovido, no olvides llevar un calzado cómodo y de montaña, porque el recorrido se embarrará rápidamente.

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Al regresar al núcleo urbano después de ver el Salt de Sallent, al visitante aún le quedan muchas cosas por descubrir: perderse por las calles del casco antiguo, subir al campanario de Sant Miquel, sentarse en la plaza o aprovechar para disfrutar de la gastronomía.