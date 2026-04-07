El horóscopo de mañana, miércoles 8 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 8 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No siga adelante en su trabajo pasando por alto un problema pendiente, ya que solo conseguiría perder tiempo y energías. Practicar algún deporte le permitirá hacer un nuevo amigo. Habrá altibajos en su vida familiar, pero en la sentimental todo marchará a pedir de boca.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Exigirse demasiado en su trabajo puede llevarle a cometer algún pequeño error que, aunque sin trascendencia, afectará a su estado de ánimo. En el terreno familiar cambiar de táctica puede darle buenos resultados. Divertirse por la noche puede ser algo verdaderamente necesario para usted.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Cubrir sus objetivos profesionales no le supondrá hoy dificultad alguna. Procure mostrarse más interesado por los problemas ajenos o surgirán fricciones con sus amigos. El ambiente familiar será inmejorable.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Aunque le cueste un gigantesco esfuerzo conseguirá la concentración que su trabajo necesita. Cobrará importancia muy especial la vida familiar, en tanto que la social no tendrá relevancia alguna. Si no descansa lo suficiente el agotamiento puede estar muy cerca.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Extreme el cuidado en su trabajo, pero siga su propio criterio, porque se equivocará si escucha las opiniones de los demás. Buen entendimiento en los terrenos amistoso y familiar. Soplarán buenos vientos para su vida sentimental.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sus perspectivas profesionales tienden a ensancharse, pero requerirán un esfuerzo adicional de su parte. La irascibilidad de su carácter provocará roces con amigos y familiares. En su vida sentimental evite discutir por cuestiones económicas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La apatía y su tendencia a la comodidad podrían hacerle desaprovechar alguna oportunidad profesional y económica. Una persona alejada temporalmente cobrará vital importancia. Nubes y claros en sus relaciones afectivas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Saber el terreno que pisa y tener la capacidad de concentración necesaria serán factores determinantes de su éxito en el trabajo. Intensa vida social y buenas relaciones afectivas, pero trate de ignorar los defectos de los demás en vez de resaltarlos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No eche en saco roto una confidencia que podría ser muy útil para su andadura profesional. Hoy tendrá más confianza en usted mismo y sabrá ir derecho hacia sus objetivos. La cordialidad sobresaldrá en sus relaciones amistosas y la armonía en las familiares.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Toda precaución será poca en el trabajo. Permita que impere el sentido común y no se deje convencer por propuestas que impliquen más riesgo del que es aconsejable correr. Por la noche su deseo de contemporizar primará sobre cualquier cosa.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el trabajo procure sobreponerse a esa propensión a encerrarse en sus propios pensamientos y hacer caso omiso del mundo que le rodea. En el terreno afectivo su falta de comunicación puede ser irritante para las personas de su entorno.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es muy posible que en el plano profesional reciba una compensación económica con la que no contaba. En el terreno amistoso tenga cuidado, porque no parece muy firme el terreno que pisa. Modere sus exigencias en la vida familiar.