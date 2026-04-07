El horóscopo de mañana, martes 7 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 7 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Extreme la cautela en su trabajo y no ceda a presiones de ningún tipo, ya que pecar de precavido resultará mucho más positivo para usted. En el plano afectivo habrá de todo un poco. Dé prioridad a cuidar más de su salud.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Necesitará mucha mano izquierda en su trabajo, ya que alguien podría sentirse celoso de su éxito. Relaciones familiares y amistosas un tanto desapacibles. Su vida social, por el contrario, le dará mucho más de lo que espera.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su firme trayectoria profesional redundará en una excelente inyección para su bolsillo. Aproximará posiciones con un pariente político. Un poco de sinceridad por su parte mejoraría bastante sus relaciones con un amigo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Esté abierto a un cambio de rumbo en su profesión, ya que podría llegarle una oferta interesante. Inmejorable panorama familiar y amistoso. Por la noche extreme las precauciones si conduce.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En su trabajo no se pare en lo superficial y vaya al fondo de los asuntos. Precisará un exquisito tacto, ya que la susceptibilidad estará a flor de piel tanto entre sus amigos como entre sus familiares. La velada se anuncia romántica y feliz.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un ascenso profesional llevará aparejada una notable subida en sus ingresos. Se ensanchará su abanico de amistades y su vida sentimental será plenamente satisfactoria. Huya de cometer excesos por la noche.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Nada reseñable en lo tocante a su actividad profesional, que transcurrirá hoy con más pena que gloria. Día favorable a la vida social, que resultará muy positiva si no desorbita sus gastos. Buenas relaciones amistosas e inestabilidad en el aspecto sentimental.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajará con seguridad y eficiencia, lo que le llevará a apuntarse buenos tantos en su cometido. Ayudar a un amigo quizás se convierta en tema de preferente atención. No permita que un pariente político le complique la vida.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Mantenga la calma en su trabajo y piense a fondo antes de decidirse, ya que habrá de escoger entre sus aspiraciones profesionales y su interés económico. Más bueno que malo en los planos amistoso y sentimental.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Día de grandes alternativas en su trabajo, en el que deberá sopesar con detenimiento las opciones más convenientes para usted. Amistad y amor transitarán por caminos inmejorables. Vida familiar tranquila, pero no olvide sus promesas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Ligeros baches en su andadura laboral que le obligarán a adecuar sus gastos a sus ingresos. Su destemplanza provocará tirantez con las personas de su entorno. En su vida sentimental, por el contrario, la mejoría será sensible.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Posibilidad de que se verifiquen cambios en su trabajo que, a la larga, resultarán beneficiosos para usted, tanto en lo profesional como en lo económico. Cuide sus comentarios con sus compañeros de trabajo y evite posibles enfrentamientos familiares.