Planes
Vuelve el reto del laberinto más grande de España: encontrar la salida en 40 minutos y llegar a su torre secreta
El Laberinto de Breogán, situado en Vilarmaior permanecerá abierto hasta el 1 de noviembre de 2026 con horarios especiales en verano
Lucía Martínez
¿Encontrarías la salida en el laberinto más grande de España en menos de 40 minutos? Ubicado en Vilarmaior (A Coruña), sus más de 6.000 metros cuadrados -y los más de 4.000 árboles que le dan forma de cruz celta- lo convierten en el laberinto más grande del país.
Hace unos días, se anunciaba su reapertura a través de redes sociales, lo que vuelve a poner encima de la mesa uno de los planes más originales para una mini escapada en Galicia. Se sitúa además a unos 55 minutos de Santiago.
Laberinto de Breogán
Estamos haciendo referencia al laberinto de Breogán, que abría sus puertas en el año 2022 junto a la Ruta de los Petroglifos de Vilarmaior.
Un lugar singular, situado en un entorno natural que invita a perderse y a escapar de la rutina diaria. Además, es pet friendly.
Durante el recorrido, el laberinto propone una serie de pistas -que se van modificando cada temporada-, que ayudan a encontrar la Torre de Breogán, desde donde podrás observarlo todo desde lo alto.
Según informan en la web oficial, se tarda de media unos 40 minutos en completar su recorrido.
Hacerlo antes es toda una hazaña, ¿te animas a intentarlo?
Horarios y precios
El Laberinto de Breogán, que reabrió sus puertas este pasado sábado, 28 de marzo, finalizará la temporada el 1 de noviembre de 2026.
Como es habitual, el laberinto abrirá todos los fin de semana en horario de tarde, de 16.30 a 20.00 horas. En fechas señaladas, este se ampliará a las mañanas, como ocurre en los meses de julio y agosto.
En todos los casos, la última entrada se realiza alrededor de las 19.00 horas y el calendario puede verse alterado en función de las condiciones climatológicas, por lo que recomiendan consultar su web o redes sociales previamente antes de la visita.
El precio de entrada es de 6 euros para adultos, reduciéndose a 3 euros para niños de entre 7 y 11 años. Por su parte, los menores de 6 años pueden entrar gratis.
Cabe destacar que las entradas solo se pueden compran en el quiosco que hay al lado del laberinto y las reservas -que se gestionan a través del correo electrónico-, están limitadas a colegios y campamentos.
Para llegar, desde la organización recomiendan acceder desde el centro de Miño, pues el resto de carreteras tienen curvas, pendientes y es más fácil perderse.
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