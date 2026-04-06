El congresista estadounidense Tim Burchett habla de los extraterrestres: "Si publicaran las cosas que he visto, no dormirían por las noches"

En Estados Unidos, varias teorías cospiranoicas abordan la existencia de vida extraterrestre y ovnis en la Casa Blanca. "Cuatro personas que trabajaron en programas gubernamentales y sabían muchísimo sobre ese tema han desaparecido o han sido asesinadas", ha explicado el periodista Rob Finnerty en 'News Max'. Según ha afirmado, cuatro personas que trabajaron en programas gubernamentales y sabían muchísimo sobre ese tema han desaparecido o "han sido asesinadas".

Los medios estadounidenses han reportado la desaparición del general retirado William Neal McCasland, quien tenía vínculos con programas de ovnis en el gobierno y de Monica Reza, una exingeniera de la NASA que trabajó en motores de propulsión avanzada. Y de los asesinato de Nuro Loreo, director de ciencia del plasma en el MIT, y de Carl Grilmar, astrofísico de Caltech que "descubrió agua en otro planeta donde podría haber habido vida".

"Las personas que saben están desapareciendo"

El congresista Tim Burchett, invitado al programa, dice que "solo sé que no hay coincidencias en esta ciudad" y que "estas personas han desaparecido o muerto de manera misteriosa". El estadounidense, que forma parte de subcomités relacionados con ovnis y tecnología espacial, rechaza la idea que que sea una coincidencia e incide con que "la gente no desaparece en estos tiempos, y menos habiendo conexiones entre los cuatro".

"Si publicaran las cosas que he visto, no dormirían por las noches preocupados", ha respondido. "Hace dos semanas me informaron sobre un tema que habría sacudido el país. Si hubieran escuchado todo lo que yo escuché, habrían exigido respuestas, y necesitamos responder. Pero solo se sigue encubriendo, y las personas que saben están muriendo o desapareciendo", ha sentenciado.

Obama reconoció "que son reales"

Estas teorías de la conspiración se están extendiendo entre personalidades políticas de Estados Unidos. Matt Gaetz, exmiembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, sorprendió también al decalrar que "una persona del Ejército me informó sobre las ubicaciones de programas de cría híbrida donde extraterrestres capturados se reproducían con humanos para crear una raza híbrida que pudiera participar en comunicación intergaláctica". Aseguró también que "extraterrestres vivos estaban en programas de reproducción forzada con humanos que habían sido secuestrados de zonas de guerra e incluso de caravanas de migrantes”

El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en un pódcast que los extraterrestres "son reales" pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes "escondidos" en la enigmática base militar 'Área 51' del estado de Nevada. Obama, este domingo, ante la repercusión de esa respuesta, aclaró en Instagram que no vio "pruebas" de que los "extraterrestes hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia, pero hizo una suposición "porque el universo es tan basto que es probable que haya vida ahí fuera".

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La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar 'Área 51', creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas. El secretismo que rodeó la base durante décadas generó un sinfín de teorías de la conspiración, entre ellas la de que albergaba tecnología de origen extraterrestre e información clasificada sobre ovnis.