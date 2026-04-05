Así es Reggae, la foca del Atlántico que imita el fenómeno 'Punch' y no suelta los patitos de goma

Reggae, una foca del Atlántico del Acuario de Nueva Inglaterra (Estados Unidos), ha superado con creces la esperanza de vida de su especie en estado salvaje. Con más de tres décadas a sus espaldas, esta veterana del acuario sigue en plena forma gracias a un pasatiempo inesperado: jugar con patos de goma.

En el mundo animal, alcanzar una edad avanzada ya es toda una hazaña. Pero hacerlo con la energía y la vitalidad de un cachorro es otra cosa. Reggae se ha convertido en toda una celebridad del centro gracias a su carácter juguetón y a una longevidad que desafía cualquier estadística. Las focas del Atlántico suelen vivir entre 25 y 30 años en libertad, y Reggae, con 32, ya ha dejado atrás esa marca.

Así es Reggae, la foca del Atlántico que ha despertado la ternura en redes: ama los patitos de goma

Patitos de goma: el juguete que la mantiene activa

El secreto de su longevidad no es ningún misterio: la atención veterinaria permanente y el enriquecimiento ambiental que recibe a diario en el acuario han sido clave. Sus cuidadores diseñan actividades específicas para mantenerla estimulada tanto física como mentalmente, algo fundamental en animales de edad avanzada. Reggae responde a cada sesión con un entusiasmo que, aseguran, no ha perdido ni un ápice con los años.

Entre todas las actividades que le proponen, hay una que se lleva la palma: Reggae tiene auténtica debilidad por los patos de goma. Los persigue, los empuja con el hocico y los atrapa bajo el agua como si fuera la primera vez. Para el equipo del acuario, este tipo de juego no es solo entretenimiento: es una herramienta esencial para que la foca se mantenga ágil y alerta.

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Las imágenes han despertado ternura entre los espectadores en redes, y en determinados vídeos las visualizaciones ya se cuentan en miles.