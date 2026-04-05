El horóscopo de mañana, lunes 6 de abril: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 6 de abril del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Revise sus cálculos cuidadosamente y no de cabida al error, pues de lo contrario podría tomar una decisión que no le favorecería. Vida familiar tranquila y sosegada. Sus relaciones amistosas resultarán muy estimulantes.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy la jornada laboral se presenta variopinta, ya que sobresaltos y buenas noticias alternarán simultáneamente, con predominio de los últimos. No se resista a tomar parte en una actividad de grupo que resultará muy gratificante. En el plano familiar procure aflojar las riendas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Si sabe aprovechar al máximo su gran potencial conseguirá buenos resultados, tanto profesionales como económicos. Intensificación muy positiva de su vida social y momentos excelentes en la familiar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su inestabilidad podría desviarle de sus objetivos profesionales. Trate de centrarse, medite con calma y no se aparte de su trayectoria. Posibilidad de roces en los planos familiar y amistoso. Si acepta una invitación tendrá ocasión de disfrutar de un formidable espectáculo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No soslaye el hacer las rectificaciones que procedan en su esquema de trabajo, pues de lo contrario solo conseguirá perder el tiempo. Relaciones amistosas distendidas y posible sorpresa agradable en el ámbito familiar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Mantenga una actitud conservadora en su trabajo y alégrese con lo que tiene, ya que no es momento adecuado para tratar de escalar nuevas posiciones si ello implica riesgo para su actual situación. Su intolerancia no favorecerá sus relaciones familiares y amistosas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Día gris en su trabajo, en el que le resultará difícil salir del punto muerto en que se encuentra. Su tono vital estará en horas bajas, por lo que le conviene centrar su atención en elevarlo. En su entorno familiar encontrará la ayuda necesaria, pero deberá ganársela.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy acaso surja una propuesta de trabajo que podría significar una considerable subida en su nivel de ingresos. Una invitación para viajar deberá analizarse bien. En sus relaciones amistosas deje que predomine el sentido común.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No haga oídos sordos a cuenta le diga un socio o colaborador, ya que será muy positivo para usted y le ayudará a agilizar su trabajo. Hacer ejercicio físico serenará su estado de ánimo y le volverá más objetivo. Cotas altas en el plano afectivo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su falta de atención en el trabajo será patente, pero actuaciones de terceros entre bastidores resultarán muy positivas. Es posible que deba dedicar atención especial a la familia. Por la noche procure no mezclar negocios y amistad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En asuntos profesionales procure ser objetivo y no se aferre tanto a sus ideas, ya que alguna podría ser susceptible de mejora. Relaciones amistosas un tanto tumultuosas y plácidas las sentimentales. Frene esa tendencia a malgastar su dinero.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No se deje llevar por los nervios y evite correr riesgos innecesarios en su trabajo. Peligro evidente de conflictos con socios o compañeros si persiste en su actitud. En el plano afectivo primará la normalidad.