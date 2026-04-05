Adrià Geli, entrenador personal: "Comer mejor suele funcionar mejor que hacer dieta"

Empieza la cuenta atrás para las vacaciones de verano. Aunque aún faltan varios meses, muchos ya se han sumergido en la operación bikini 2026, con el objetivo de lograr un cuerpo en forma para lucir en la playa. Por esta razón, desde SPORT nos hemos puesto en contacto con Adrià Geli (Girona, 1990), entrenador personal en Padhealth Palafrugell, para conocer las claves que nos ayudarán a llegar en plena forma a la temporada estival.

El de Palafrugell señala que, con la llegada de la primavera, las "dietas rápidas" y los "retos exprés" para adelgazar antes del verano se convierten en uno de los temas de conversación más habituales.

Sin embargo, según su experiencia en el sector, durante más de 10 años, afirma que "la mayoría de estas estrategias no dan resultados a medio plazo y en muchos casos terminan provocando el conocido efecto rebote, tanto a nivel físico como mental".

La gran noticia que otorga es que " para perder grasa de manera efectiva no se requieren fórmulas mágicas, sino comprender algunos principios básicos". Asimismo, reconoce cuál es el error más común: "Es querer adelgazar demasiado rápido".

El principal motivo que destaca es que "cuando alguien decide perder peso deprisa suele recurrir a dos estrategias muy habituales: comer muy poco o eliminar alimentos". Algo que provoca una pérdida rápida de peso, pero corresponde a agua y glucógeno.

El entrenador personal señala que "el organismo responde reduciendo el gasto energético y aumentando el apetito". Aparte, quiso dejar claro que una pérdida de peso saludable suele situarse aproximadamente entre 0,5 y 1 kilogramo por semana dependiendo del punto de partida.

Aparte, tiene claro que "comer mejor suele funcionar mejor que hacer dieta", pero advierte: "No se trata de comer perfecto, se trata de comer de forma que pueda mantenerse en el tiempo".

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Por último, aclara que "el objetivo no debería ser adelgazar lo más rápido posible, sino perder grasa sin activar mecanismos de defensa".